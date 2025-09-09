ESTREIA NAS ELIMINATÓRIAS DA COPA
Do Esquadrão à Seleção: Jean Lucas entra em campo pelo Brasil
O volante do Bahia entrou em campo contra a Bolívia na última rodada das Eliminatórias da Copa
Por Marina Branco
O sonho está realizado - Jean Lucas estreou pela Seleção Brasileira. Na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Bolívia no Estádio Municipal El Alto, no dia 9 de setembro de 2025, o volante do Bahia reafirmou seu feito em ultrapassar as barreiras impostas ao futebol baiano e chegar ao campo vestindo a camisa da Canarinha.
Foi na metade do segundo tempo, aos 27 minutos, quando a Bolívia já ia vencendo o Brasil por 1 a 0, que Jean Lucas entrou como substituto de Andrey Santos. Aos 34, o jogador do Esquadrão fez uma finalização, recebendo o rebote de uma bola mandada na defesa boliviana por Bruno Guimarães.
A bola bateu na zaga da Bolívia, mas marcou um momento, sem dúvidas, inesquecível para o jogador do Esquadrão, que passou por uma partida de espera mesmo convocado até poder vestir de fato a camisa da Seleção.
De início, Jean Lucas não integrava a lista de convocados do Brasil - foi apenas após a lesão de Joelinton pelo Newcastle, da Inglaterra, que Jean foi chamado por Ancelotti, na Data Fifa que abrigava as partidas contra Chile e Bolívia.
Contra o Chile, um jogador dos 24 precisava ser cortado, e a escolha do italiano foi por Jean. Esperando fora mesmo do banco, o brasileiro recebeu mais chances com o amarelo recebido por Casemiro, que o deixou suspenso contra a Bolívia.
Jean Lucas foi relacionado e ficou no banco, aguardando, até que o sonho se realizou. Agora, um pouco mais desgastado após encarar alguns minutos a mais de quatro mil metros de altitude, o Tricolor voltará a Salvador para ajudar o Bahia no dia seguinte pela volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense.
