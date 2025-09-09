Teve mudança! Confira a escalação da Seleção Brasileira

Ancelotti pela Seleção Brasileira - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Tudo pronto para enfrentar a Bolívia! Com a bola rolando às 20h30 desta terça-feira, 9, a Seleção Brasileira preparou um time renovado para a última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Muito diferente até do time "alternativo" testado contra o Chile, Ancelotti poderá conhecer novos atletas, ainda que seja na altitude do Estádio Municipal de El Alto.

A mais de quatro mil metros do nível do mar, entram em campo Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro, Caio Henrique, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Paquetá, Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No banco, ficam Bento, Hugo Souza, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Andreas Pereira, Douglas Santos, João Pedro, Raphinha, Estêvão, Martinelli e Jean Lucas, tão sonhado pelo Bahia para a partida contra o Fluminense na quarta, 10.

Com a possibilidade de nem entrar em campo, o volante se torna mais provável para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, ainda que a movimentação de Carletto seja claramente de teste de atletas.

Prova disso é a presença de João Pedro e Estêvão, destaques na partida contra o Chile na mesma Data Fifa, no banco, junto a nomes como Raphinha e Marquinhos, muito presentes na Canarinha.