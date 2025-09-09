Menu
ELIMINATÓRIAS DA COPA

Teve mudança! Confira a escalação da Seleção Brasileira

Volante do Bahia, Jean Lucas está no banco e pode não ser desfalque contra o Fluminense na quarta, 10

Marina Branco

Por Marina Branco

09/09/2025 - 19:54 h
Ancelotti pela Seleção Brasileira
Ancelotti pela Seleção Brasileira -

Tudo pronto para enfrentar a Bolívia! Com a bola rolando às 20h30 desta terça-feira, 9, a Seleção Brasileira preparou um time renovado para a última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Muito diferente até do time "alternativo" testado contra o Chile, Ancelotti poderá conhecer novos atletas, ainda que seja na altitude do Estádio Municipal de El Alto.

A mais de quatro mil metros do nível do mar, entram em campo Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro, Caio Henrique, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Paquetá, Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino.

No banco, ficam Bento, Hugo Souza, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Andreas Pereira, Douglas Santos, João Pedro, Raphinha, Estêvão, Martinelli e Jean Lucas, tão sonhado pelo Bahia para a partida contra o Fluminense na quarta, 10.

Com a possibilidade de nem entrar em campo, o volante se torna mais provável para o confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, ainda que a movimentação de Carletto seja claramente de teste de atletas.

Prova disso é a presença de João Pedro e Estêvão, destaques na partida contra o Chile na mesma Data Fifa, no banco, junto a nomes como Raphinha e Marquinhos, muito presentes na Canarinha.

x