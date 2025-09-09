MARACANÃ EM JOGO
Fluminense x Bahia: alerta para o Esquadrão na Copa do Brasil
Historicamente, o Tricolor das Laranjeiras costuma reverter desvantagens no Maracanã em jogos da Copa do Brasil
Por Téo Mazzoni
O Bahia possui uma vantagem importante — ainda que mínima — para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã. Contudo, apesar de estar com o “regulamento embaixo do braço”, podendo até empatar para garantir a classificação inédita às semifinais, o Tricolor de Aço precisa ficar atento a um retrospecto histórico favorável aos cariocas em situações semelhantes.
Leia Também:
Historicamente, o Fluminense apresenta bom desempenho quando perde a partida de ida e decide a classificação no Maracanã. Em jogos da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu avançar após derrota fora de casa em seis ocasiões:
Copa do Brasil 2002:
- Sampaio Corrêa 2 x 1 Fluminense — Castelão
- Fluminense 5 x 1 Sampaio Corrêa — Maracanã
Copa do Brasil 2005:
- Campinense 1 x 0 Fluminense — Amigão
- Fluminense 3 x 1 Campinense — Maracanã
Copa do Brasil 2009:
- Águia de Marabá 2 x 1 Fluminense — Mangueirão
- Fluminense 3 x 0 Águia de Marabá — Maracanã
Copa do Brasil 2017:
- Goiás 2 x 1 Fluminense — Serra Dourada
- Fluminense 3 x 0 Goiás — Maracanã
Copa do Brasil 2020:
- Figueirense 1 x 0 Fluminense — Orlando Scarpelli
- Fluminense 3 x 0 Figueirense — Maracanã
Copa do Brasil 2021:
- Criciúma 2 x 1 Fluminense — Heriberto Hülse
- Fluminense 3 x 0 Criciúma — Maracanã
Além disso, outro fator que serve de alerta para o Bahia é que o Esquadrão não vence o Fluminense no Maracanã desde 2011. Desde então, as equipes se enfrentaram dez vezes no estádio, com seis vitórias do Tricolor das Laranjeiras e quatro empates. Nos últimos cinco confrontos no Maraca, inclusive, o triunfo foi sempre do time carioca:
- Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2024
- Fluminense 2 x 1 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2023
- Fluminense 2 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2021
- Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2020
- Fluminense 2 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2019
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes