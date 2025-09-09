Menu
MARACANÃ EM JOGO

Fluminense x Bahia: alerta para o Esquadrão na Copa do Brasil

Historicamente, o Tricolor das Laranjeiras costuma reverter desvantagens no Maracanã em jogos da Copa do Brasil

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/09/2025 - 12:23 h
Apesar da vantagem, o Bahia precisa estar atento ao histórico do Fluminense no Maracanã. O Tricolor carioca tem um bom retrospecto de reverter desvantagens em casa na Copa do Brasil e não perde para o Esquadrão no estádio desde 2011.
Apesar da vantagem, o Bahia precisa estar atento ao histórico do Fluminense no Maracanã. O Tricolor carioca tem um bom retrospecto de reverter desvantagens em casa na Copa do Brasil e não perde para o Esquadrão no estádio desde 2011.

O Bahia possui uma vantagem importante — ainda que mínima — para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 10, às 19h, no Maracanã. Contudo, apesar de estar com o “regulamento embaixo do braço”, podendo até empatar para garantir a classificação inédita às semifinais, o Tricolor de Aço precisa ficar atento a um retrospecto histórico favorável aos cariocas em situações semelhantes.

Bahia: De saída, Lucho Rodríguez faz publicação em tom de despedida
Copa do Brasil: Saiba quanto o Bahia pode ganhar se avançar às semifinais
Rogério Ceni completa dois anos no Bahia com superações e longevidade

Historicamente, o Fluminense apresenta bom desempenho quando perde a partida de ida e decide a classificação no Maracanã. Em jogos da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras conseguiu avançar após derrota fora de casa em seis ocasiões:

Copa do Brasil 2002:

  • Sampaio Corrêa 2 x 1 Fluminense — Castelão
  • Fluminense 5 x 1 Sampaio Corrêa — Maracanã

Copa do Brasil 2005:

  • Campinense 1 x 0 Fluminense — Amigão
  • Fluminense 3 x 1 Campinense — Maracanã

Copa do Brasil 2009:

  • Águia de Marabá 2 x 1 Fluminense — Mangueirão
  • Fluminense 3 x 0 Águia de Marabá — Maracanã

Copa do Brasil 2017:

  • Goiás 2 x 1 Fluminense — Serra Dourada
  • Fluminense 3 x 0 Goiás — Maracanã

Copa do Brasil 2020:

  • Figueirense 1 x 0 Fluminense — Orlando Scarpelli
  • Fluminense 3 x 0 Figueirense — Maracanã

Copa do Brasil 2021:

  • Criciúma 2 x 1 Fluminense — Heriberto Hülse
  • Fluminense 3 x 0 Criciúma — Maracanã

Além disso, outro fator que serve de alerta para o Bahia é que o Esquadrão não vence o Fluminense no Maracanã desde 2011. Desde então, as equipes se enfrentaram dez vezes no estádio, com seis vitórias do Tricolor das Laranjeiras e quatro empates. Nos últimos cinco confrontos no Maraca, inclusive, o triunfo foi sempre do time carioca:

  • Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2024
  • Fluminense 2 x 1 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2023
  • Fluminense 2 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2021
  • Fluminense 1 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2020
  • Fluminense 2 x 0 Bahia — Maracanã — Brasileirão 2019

