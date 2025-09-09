Menu
ADEUS!

Bahia: De saída, Lucho Rodríguez faz publicação em tom de despedida

Atacante uruguaio se despede do Esquadrão e assina com clube da Arábia Saudita por R$ 139,3 milhões

Por Téo Mazzoni

09/09/2025 - 10:48 h
O atacante Luciano Rodríguez, artilheiro do Bahia, está de saída para o Neom SC, da Arábia Saudita. A transferência, avaliada em R$ 139,3 milhões, se torna a maior da história do clube e do futebol do Nordeste.
O atacante Luciano Rodríguez está oficialmente de saída do Bahia. Com a negociação praticamente selada, o uruguaio fez uma publicação em tom de despedida em suas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, Lucho escreveu uma mensagem “confirmando” sua transferência:

Sempre no meu coração
escreveu Lucho Rodríguez - em publicação nas redes sociais

O jovem atacante seguirá sua carreira no Neom SC, da Arábia Saudita, que fez uma proposta irrecusável ao Bahia para contar com o passe do jogador. Recém-promovido à elite do Campeonato Saudita, o clube vai pagar 22 milhões de euros (R$ 139,3 milhões na cotação atual), sendo 20 milhões à vista e 2 milhões em bônus por produtividade, além de 25% de direito sobre uma venda futura. Portanto, Lucho Rodríguez deixará o Bahia por mais do que o dobro do valor pago pelo clube: 11 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões na cotação da época).

A venda de Luciano Rodríguez representa não apenas a maior da história do Bahia, mas também de todo o futebol nordestino. Ademais, entrou para o ranking das maiores negociações do futebol brasileiro em 2025.

Contratado em julho de 2024 pelo Esquadrão, o atacante uruguaio marcou 20 gols — tornando-se o 3º maior artilheiro estrangeiro da história do clube — e deu três assistências em 69 partidas, ajudando o Bahia a conquistar os títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2025. Além disso, foi responsável direto pela classificação à Libertadores na última edição do Brasileirão.

Tags:

arábia saudita Bahia luciano rodriguez Neom SC

x