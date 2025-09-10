"VÁRZEA"
Presidente da CBF detona arbitragem, polícia e até gandulas da Bolívia
Samir Xaud chegou a dizer que espera "providências" por parte da Conmebol
Por João Grassi
Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira apenas cumpriu tabela pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nesta terça-feira, 9, ao perder para a Bolívia por 1 a 0. As condições para a partida deixaram furioso o presidente da CBF, Samir Xaud, que criticou a atuação da arbitragem, da polícia e dos gandulas do Estádio Municipal de El Alto.
"Uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4 mil metros, jogamos contra a arbitragem, contra a polícia e contra os gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo. Uma verdadeira várzea", disparou em entrevista ao ge.globo.
Xaud chegou a dizer que espera "providências" por parte da Conmebol e classificou o episódio da última noite como "absurdo". O gol boliviano surgiu após a marcação de um pênalti recomendado pelo VAR, o que gerou diversas reclamações por parte dos brasileiros.
"Não é o que nós esperamos para o futebol mundial nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais. Esse tipo de atitude principalmente jogando na altitude fica difícil, ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo. Espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado. Isso não pode acontecer, é um absurdo", lamentou.
Além da arbitragem, outras das críticas de Samir Xaud envolveram os gandulas bolivianos, que lançaram bolas no gramado durante os ataques da Seleção. Além disso, o presidente mencionou problemas com a polícia boliviana.
"Polícia truculenta com toda a equipe, toda a comissão técnica. É o que a gente não espera. Nós recebemos todas as seleções muito bem, nós abraçamos as seleções. Nós colocamos tudo à disposição deles e quando vamos jogar fora do Brasil, principalmente aqui, chega a ser até absurda a recepção que nós temos aqui. Fica a minha indignação", disse.
"Esporte diferente"
Coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano foi um dos mais exaltados com a arbitragem e chegou a se envolver em uma confusão no intervalo da partida. Segundo o profissional, o futebol praticado na altitude de El Alto é "um esporte diferente".
"Nunca tínhamos visto nada igual. É obvio que vamos fazer o que nos cabe, que são nossas reclamações, nossos protestos junto a Conmebol. Mas a gente sabe que de efeito prático isso é zero. Depois do pênalti não houve mais jogo. A gente se preparou sabendo que seria isso. A Bolívia tem seus méritos, mas temos que evoluir a nível do futebol. É só a gente ver o número de pontos que eles fizeram aqui e não fizeram fora. É bem provável que é quase um esporte diferente que se joga aqui", criticou.
O Brasil fechou as Eliminatórias para a Copa do Mundo na quinta posição, com 28 pontos. Apesar da classificação conquistada com antecedência, esta foi a pior campanha brasileira na história da fase classificatória.
