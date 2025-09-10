Presidente da CBF detona arbitragem, polícia e até gandulas da Bolívia

Samir Xaud, presidente da CBF - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira apenas cumpriu tabela pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nesta terça-feira, 9, ao perder para a Bolívia por 1 a 0. As condições para a partida deixaram furioso o presidente da CBF, Samir Xaud, que criticou a atuação da arbitragem, da polícia e dos gandulas do Estádio Municipal de El Alto.

"Uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4 mil metros, jogamos contra a arbitragem, contra a polícia e contra os gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo. Uma verdadeira várzea", disparou em entrevista ao ge.globo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Xaud chegou a dizer que espera "providências" por parte da Conmebol e classificou o episódio da última noite como "absurdo". O gol boliviano surgiu após a marcação de um pênalti recomendado pelo VAR, o que gerou diversas reclamações por parte dos brasileiros.

"Não é o que nós esperamos para o futebol mundial nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais. Esse tipo de atitude principalmente jogando na altitude fica difícil, ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo. Espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado. Isso não pode acontecer, é um absurdo", lamentou.

Além da arbitragem, outras das críticas de Samir Xaud envolveram os gandulas bolivianos, que lançaram bolas no gramado durante os ataques da Seleção. Além disso, o presidente mencionou problemas com a polícia boliviana.

"Polícia truculenta com toda a equipe, toda a comissão técnica. É o que a gente não espera. Nós recebemos todas as seleções muito bem, nós abraçamos as seleções. Nós colocamos tudo à disposição deles e quando vamos jogar fora do Brasil, principalmente aqui, chega a ser até absurda a recepção que nós temos aqui. Fica a minha indignação", disse.

"Esporte diferente"

Coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano foi um dos mais exaltados com a arbitragem e chegou a se envolver em uma confusão no intervalo da partida. Segundo o profissional, o futebol praticado na altitude de El Alto é "um esporte diferente".

"Nunca tínhamos visto nada igual. É obvio que vamos fazer o que nos cabe, que são nossas reclamações, nossos protestos junto a Conmebol. Mas a gente sabe que de efeito prático isso é zero. Depois do pênalti não houve mais jogo. A gente se preparou sabendo que seria isso. A Bolívia tem seus méritos, mas temos que evoluir a nível do futebol. É só a gente ver o número de pontos que eles fizeram aqui e não fizeram fora. É bem provável que é quase um esporte diferente que se joga aqui", criticou.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil fechou as Eliminatórias para a Copa do Mundo na quinta posição, com 28 pontos. Apesar da classificação conquistada com antecedência, esta foi a pior campanha brasileira na história da fase classificatória.