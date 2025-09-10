"Tenho total confiança", declara Ancelotti sobre a Copa do Mundo

Ancelotti na Seleção Brasileira - Foto: AIZAR RALDES/AFP

O sonho do Brasil é ver sua Seleção conquistar a sexta estrela, e Carlo Ancelotti chegou ao país com a promessa de trazê-la. Recebendo um time que já encaminhava o que se concretizaria como a pior campanha da história do Brasil em Eliminatórias, o italiano assumiu o desafio de comandar a Canarinha rumo à Copa, conseguindo a classificação.

As Eliminatórias foram finalizadas na quinta posição - na última edição, esse resultado mandaria o Brasil direto para a repescagem, marcando a pior campanha de sua história, que até aqui havia sido o terceiro lugar em 2002.

No entanto, tudo terminou bem. A Amarelinha está classificada, ainda que tenha perdido a partida da última rodada para a Bolívia em El Alto. A mais de quatro mil metros de altitude, os brasileiros tomaram um gol de pênalti e permitiram a classificação dos bolivianos para a repescagem.

Com disparidade clara no fôlego dos dois times, Ancelotti avaliou a altitude como o principal fator para o resultado. "Uma coisa positiva da partida de hoje é o esforço da equipe, dos jogadores, porque é muito difícil jogar aqui. Isso a gente já sabia", analisou.

"Os jogadores fizeram um esforço tremendo, foi muito complicado, difícil. Teve o componente técnico, mas também o físico. É normal. Agora não temos que fazer muito, é só pensar no próximo jogo, nos prepararmos bem para os dois amistosos e conseguir nosso objetivo que é nos prepararmos bem para o Mundial", completou.

O Brasil disputará mais dois amistosos antes da Copa do Mundo, contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. A partir de então, a mira passa a ser em junho de 2026, na tão esperada Copa - e o professor está confiante.

"Pelo que a equipe fez nesse jogo e também no anterior, eu tenho total confiança na equipe, no time, nos jogadores. Creio que vamos fazer um Mundial com êxito, lutar em todos os jogos", afirmou.

Para Carlo, a partida contra a Bolívia foi "especial", principalmente pela decisão do VAR por marcar o pênalti, muito questionada pelo técnico brasileiro ainda em campo. "O jogo de hoje foi muito especial em todos os sentidos, o VAR decidiu um pênalti com o árbitro e tem coisas que obviamente podem ser melhoradas", concluiu.