REFORÇO!

Vitória acerta contratação de mais um atacante, revela Fábio Mota

Jogador vai ser o último reforço da temporada do Rubro-Negro

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Lucas Vilas Boas e João Grassi

10/09/2025 - 14:03 h | Atualizada em 10/09/2025 - 15:55
Fábio Mota em entrevista coletiva no Barradão
Fábio Mota em entrevista coletiva no Barradão

O Vitória está no mercado mesmo após o fechamento da janela de transferências e está próximo de anunciar mais um atacante. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 10, o presidente Fábio Mota revelou que o Rubro-Negro vai fechar o ciclo de contratações na temporada com um último reforço para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Apesar de não citar nomes, o dirigente afirmou que se trata de mais um atleta de nacionalidade espanhola e com características de um ponta.

"A gente está acertado com um atacante, que deve chegar aqui sábado, fazer exame médico domingo e na segunda a gente deve anunciar. É mais um atacante que a gente tinha necessidade de trazer. A gente vinha negociando antes da janela fechar e ele ficou livre. Chegamos a um acordo com esse atacante e vamos fechar a janela com ele", afirmou Fábio Mota.

Com o novo nome, o Vitória vai chegar à marca de 30 contratações realizadas em 2025. O atacante de beirada junta à Fabri, Romarinho, Osvaldo, Erick e Lucas Braga como as opções do técnico Rodrigo Chagas para as pontas do ataque rubro-negro.

x