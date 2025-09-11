Base forte: Vitória aposta em formar atletas para ter futuro promissor

Vitória 3x2 Sport pela Copa do Nordeste Sub-20 - Foto: Karla Porto | EC Vitória

Base forte. Essa é uma das principais estratégias da gestão Fábio Mota para garantir um futuro promissor para o Vitória. A reformulação no setor de formação de atletas foi algo destacado pelo presidente rubro-negro, durante entrevista nesta quarta-feira, 10.

Somente em 2025, o Leão da Barra contratou 28 jogadores e aguarda a chegada de mais um. De acordo com Mota, esse trabalho na categoria de base vai fazer esse alto número de reforços — entre muitos que não renderam o esperado — diminuir. O dirigente espera ter um elenco com quase metade dos atletas formados na Toca do Leão.

“Tem que ser assim, enquanto não tiver dinheiro. Você contrata muito. Quando você contrata pouco, você erra pouco. Quando você contrata muito, você erra muito. É questão lógica, do dinheiro, da grana. Estamos trabalhando para, como foi no passado, ter 45% de jogadores da base jogando no Vitória. Os maiores investimentos que eu fiz aqui, além de pagar 158 milhões de dívidas do passado, foram na base”, iniciou Fábio Mota.

Além de Lucas Arcanjo, que já está no time profissional desde 2019, o Vitória utilizou dois jogadores da base no Brasileirão: o lateral-direito Paulo Roberto e o volante Wendell. Com a chegada do técnico Rodrigo Chagas, que comandava o Sub-20, este número pode subir. Contudo, Fábio Mota deixou claro que espera os frutos dessa reformulação em longo prazo.

“Estamos reformulando toda a nossa base, estrutura, tudo, estamos esperando. Só que a base você não colhe de um dia para o outro. De novo tivemos uma convocação para a Seleção Brasileira essa semana, outras duas no mês passado. Acabamos de subir para a Série A do Sub-20, onde os jogadores vão ganhar rodagem, experiência e por aí vai. Então, tem que ter calma e paciência”, explicou.

Estrutura e captação

Segundo Fábio Mota, o trabalho de reformulação na categoria de base rubro-negra passa principalmente pela estruturação e modernização dos setores que coordenam a formação, captação e desenvolvimento desses jovens.

“Nós temos hoje seis olheiros no país, no Norte, no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós nunca tivemos isso. Nós construímos a casa do atleta. O que é que acontecia? Você tinha um menino de Aracaju que nunca poderia fazer teste aqui porque não tinha onde ficar. A gente recebe 40 meninos a cada 15 dias. Qual é o critério? Vamos supor, a gente tem um olheiro em São Paulo que viu um menino que indica por Vitória. Ele fica 15 dias aqui. Os treinadores vão observando, se ele for aprovado vai se juntar aos 180 que moram hoje na base do clube", detalhou.

Nós melhoramos a estrutura, hoje você tem onde acolher os meninos. Aqui a gente tem argentino, boliviano, paraguaio. Antes não tinha onde fazer teste e nem onde morar. Fábio Mota - Presidente do Vitória

O presidente citou diversas implementações e ajustes na divisão de base, sendo que uma das principais estratégias é a de monitorar talentos de outros clubes. Assim, o clube fechou contratações de jogadores que hoje se destacam na categoria, à exemplo de Almaraz, Faísca e Lucas Lohan.

“Os meninos não tinham suplementação alimentar, não tinham GPS para ver os dados. O GPS da base é o mesmo do profissional. Como extrair dados do menino sem GPS para saber quanto ele correu, qual a resistência? Não tínhamos um setor, como temos na base hoje, o Centro de Saúde e Performance. Montamos a fisiologia com equipamentos novos, hoje temos head-scout da base", finalizou.

Estamos contratando para a base porque compramos as mesmas plataformas do profissional. O coordenador fica monitorando os campeonatos do Brasil todo e vai trazendo jogadores para o Vitória. Já adquirimos uns dez ou doze esse ano. Fábio Mota - Presidente do Vitória

