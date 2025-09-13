Freio no futuro: Feira de Santana adia implantação de ônibus elétricos

Sonho de ônibus elétrico em Feira de Santana foi adiado - Foto: Reprodução Ed Santos/Acorda Cidade

O projeto de implantação de ônibus elétricos em Feira de Santana está temporariamente fora dos planos. Apesar dos testes realizados na cidade terem apresentado bons resultados, o alto custo de aquisição dos veículos e a ausência de infraestrutura de recarga são os principais obstáculos para sua implementação.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro, as operadoras preferem investir em mais unidades a diesel do que em um único veículo elétrico, considerando a diferença de preço. Além disso, a necessidade de pontos de recarga para abastecimento das baterias eleva ainda mais o investimento necessário.

A ausência de eletropostos na cidade dificulta a viabilidade do projeto. A implantação dessa infraestrutura exigiria um aporte financeiro adicional por parte das empresas, o que contribui para o adiamento da proposta. As informações são do site Acorda Cidade.

Os testes com o ônibus elétrico em Feira de Santana fizeram parte de uma iniciativa do Fórum Baiano dos Secretários e Dirigentes Municipais de Mobilidade, após contato de fabricantes com o presidente do grupo, Pablo Souza, atual secretário de Mobilidade de Salvador. A proposta foi estendida a outras cidades, como Camaçari, Jequié, Vitória da Conquista e Luís Eduardo Magalhães.

O veículo utilizado nos testes, de fabricação chinesa, foi disponibilizado para a empresa São João e circulou em caráter experimental e circulou pelas ruas da 'Princesinha do Sertão, segunda maior cidade do estado, no mês de agosto. Durante o período, o desempenho agradou, destacando-se pelo conforto, funcionamento silencioso, menor impacto ambiental e presença de suspensão a ar.

No entanto, o tempo necessário para recarga, de quatro a cinco horas, também foi apontado como um desafio. Por enquanto, o sonho de ver ônibus elétricos circulando pelas ruas de Feira de Feira terá que esperar.