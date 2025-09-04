Mobilidade renovada: Feira de Santana recebe R$ 60 milhões em obras

Governo da Bahia investe cerca de R$ 60 milhões em obras no CIS de Feira de Santana - Foto: Reprodução prefeitura de Feira de Santana

A cidade de Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, está recebendo um dos maiores investimentos em infraestrutura industrial dos últimos anos. O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está destinando cerca de R$ 60 milhões para obras de requalificação e inovação sustentável no Centro Industrial do Subaé (CIS).

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o superintendente do órgão, Saulo Pontes, informou que o montante do investimento foi definido após diálogo com o setor produtivo local. "Para se ter uma ideia, foi alçado [projeto] em quase 60 milhões, que foi acordado na reunião dos empresários de Feira de Santana com o governador [Jerônimo Rodrigues]", afirmou ele.

Ainda segundo Pontes, as obras foram planejadas por etapas. A primeira, prevista para conclusão no final desse mês e que inclui a recuperação das principais vias de acesso ao polo industrial.

"Nós dividimos em três etapas. A primeira etapa vamos concluir agora, no final de setembro, e pegamos as vias principais, que é a Sudene e as ruas adjacentes, vamos dizer assim: é o eixo do CIS, e a ProBahia, que é a via de acesso do Tomba para o Centro Industrial. Como nós estamos duplicando os seis quilômetros que saem do Tomba, de Feira de Santana, aquele gargalo de anos e anos, até o distrito Itapera - seis quilômetros -, quando fomos duplicar ali, os dois quilômetros na saída, praticamente, a gente ia acabar com o estacionamento do comércio, ia acabar com o comércio local", explica.

Centro Industrial Subaé (CIS) | Foto: Divulgação

"Para melhorar essa funcionabilidade, o governador Jerônimo, a pedido dos comerciantes locais, nos autorizou a modificar o projeto e nós fizemos um binário. Então, a duplicação que vinha por ali, na realidade, a via da BA, que vinha de São Gonçalo para Feira [Santana] ficou como via única e os acostamentos totalmente urbanizados com iluminação, e a ProBahia, que dá acesso ao Tomba, ao CIS, Centro Industrial do Subaé, ficou com a saída de Feira para São Gonçalo. Então, com isso, o Centro Industrial também ganhou um acesso bem melhor do que estava", completou Pontes.

Outras etapas

A segunda e a terceira etapas do projeto também estão prontas para execução, com todos os projetos básicos finalizados. No entanto, segundo Pontes, as prioridades dessas fases devem ser reavaliadas em diálogo com os empresários e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

"Têm a segunda e a terceira etapas. Quando eu falo segunda, foi discutido naquele momento com os empresários. Eles elegeram como segunda, mas já sinalizaram que querem rever essa prioridade. Nós devemos sentar em breve com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com os empresários de Feira, para discutir isso. A gente já está com a segunda e a terceira etapa, com todos os projetos básicos prontos para a recuperação dessas ruas", revelou o superintendente.

Pontes destacou ainda que o modelo adotado pelo governo estadual prioriza a escuta das comunidades e dos setores impactados pelas intervenções, respeitando a lógica do desenvolvimento sustentável e participativo.

"Vamos sentar com eles: quais são as prioridades dessas ruas? Se eles mudarem a prioridade, a gente vai manter a mesma, porque aí aproveita para falar sobre o governo democrático, e o governador Jerônimo nos orienta a trabalhar pelo desenvolvimento do Estado da Bahia, mas sempre ouvir a parte interessada. Porque é igual a você fazer uma estrada que não vai atender à comunidade. Então, você tem que ouvir a comunidade", finalizou.