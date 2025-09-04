Bahia deve colher 13,6 milhões de toneladas de grãos e lidera Nordeste

- Foto: Divulgação

A Bahia deve colher 13,6 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/25, de acordo com o 11º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta segunda-feira (1º).

O resultado representa alta de 9,6% em relação ao ciclo anterior e mantém o estado como líder do Nordeste, responsável por 44% da produção regional.

Segundo a Conab, a área total cultivada no estado deve chegar a 3,9 milhões de hectares, 3,2% acima do ciclo passado. A produtividade também cresceu, passando de 3.288 kg/ha para 3.477 kg/ha — um avanço de 5,7%.

Especialistas apontam que a combinação entre tecnologia, irrigação e condições favoráveis de solo e clima, especialmente no Oeste baiano, tem garantido o bom desempenho.

“A região reúne solos férteis e bem drenados, chuvas regulares no período produtivo e alta incidência solar, criando um ambiente ideal para o cultivo de grãos com alta produtividade”, explica o agrônomo Assis Pinheiro, diretor de Agricultura da Secretaria da Agricultura da Bahia (Seagri).

Soja, algodão e milho puxam resultados

A soja segue como carro-chefe da produção baiana. O estado deve colher 8,71 milhões de toneladas, alta de 16,5% em relação ao ciclo anterior.

A oleaginosa ocupa 2,1 milhões de hectares, mais da metade da área destinada ao cultivo de grãos.

O algodão também apresentou forte crescimento, passando de 1,68 milhão para 1,91 milhão de toneladas (alta de 13,6%). A área plantada aumentou 12,5%, chegando a 413 mil hectares. Já o milho deve alcançar 2,53 milhões de toneladas, crescimento de 14,2%.

A produtividade da soja, em especial, chama atenção: a média de 68 sacas por hectare no estado supera a nacional, estimada pela Conab em 60 sacas/ha.

Para o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, os resultados refletem o esforço conjunto entre produtores e políticas públicas.

“Com os números alcançados neste ciclo, a Bahia reafirma sua força no cenário agrícola nacional e sua liderança no Nordeste. Eles refletem o trabalho incansável dos nossos produtores, o investimento em tecnologia e a eficiência das políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado”, afirmou.