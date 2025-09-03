Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Banco Central rejeita compra do Banco Master pelo BRB

Compra foi indeferida nesta quarta, 3

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 22:22 h
O Banco Cental rejeitou a compra do Banco Master pelo BRB, que é uma instituição estatal administrada pelo governo do Distrito Federal. A negativa ocorreu nesta quarta-feira, 3. A operação estava sendo analisada desde março e esperava apenas da autorização da autoridade monetária.

O BC informou a decisão de indeferir a compra depois do fechamento do mercado. No comunicado, não foram detalhados os motivos para rejeição da operação. O BRB já pediu acesso às justificativas para decidir os próximos passos.

"O BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis. O BRB reitera seu posicionamento de que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional e manterá seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis", disse o banco em comunicação ao mercado.

A operação de compra foi anunciada em 28 de março, e previa a aquisição de 58% do Master, incluindo 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais. A versão final contemplava a aquisição de cerca de R$ 24 bilhões em ativos do Master.

A análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica já havia sido concluída em junho, com aprovação sem restrições.

banco central Banco MAster BRB

x