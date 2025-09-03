Pix automático registra quase 30 mil operações em dois meses

Pix automático registra 29 mil operações em dois meses de existência - Foto: Ilustrativa | Redes Sociais

O Pix Automático registrou 29 mil operações em dois meses de funcionamento. A modalidade permite que os usuários agendem o pagamento de contas correntes, como luz, internet, telefone, assinaturas de serviços, etc. Os dados são do painel de pagamento do Banco Central.

A medida faz parte de um pacote de novas funções do pagamento instantâneo. Somado a isso, até o final de setembro, o Banco Central pretende regularizar o Pix Parcelado, permitindo a tomada de crédito e parcelamento.

Além disso, uma nova solução vai permitir a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo do banco. A partir do primeiro dia de outubro, uma nova funcionalidade vai acelerar a contestação das transferências.

Como funciona o Pix Automático:

Tudo é feito pelo aplicativo do banco;

A empresa, que pode ser concessionária de energia, academia, escola ou serviço de streaming, envia solicitação ao cliente pelo aplicativo do banco;

O cliente recebe a solicitação pelo aplicativo do banco, define as regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito, e autoriza o Pix Automático;

Depois disso, os pagamentos serão realizados automaticamente nas datas programadas;

O valor das cobranças pode ser fixo ou variar de mês para mês.

Como o pagamento é feito?

O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo;

No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização;

O sistema vai fazer duas tentativas de cobranças. Se não houver saldo, outras tentativas serão feitas nos dias seguintes;

O Pix Automático não depende de uso de chaves, como número de telefone e CPF;

As transações podem ser realizadas com os dados bancários do recebedor;

O pagador pode cancelar a autorização do Pix Automático a qualquer momento pelo aplicativo do banco.

Segurança do processo

Caso o usuário tiver algum problema enquanto usa o Pix Automático, ele deve acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), por meio do banco onde possui conta por meio do site oficial, de acordo com o Banco Central: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-automatico