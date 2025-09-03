ECONOMIA
Pix automático registra quase 30 mil operações em dois meses
O pagamento entrou em vigor no dia 16 de julho, permitindo agendar diversas formas de pagamento
O Pix Automático registrou 29 mil operações em dois meses de funcionamento. A modalidade permite que os usuários agendem o pagamento de contas correntes, como luz, internet, telefone, assinaturas de serviços, etc. Os dados são do painel de pagamento do Banco Central.
A medida faz parte de um pacote de novas funções do pagamento instantâneo. Somado a isso, até o final de setembro, o Banco Central pretende regularizar o Pix Parcelado, permitindo a tomada de crédito e parcelamento.
Além disso, uma nova solução vai permitir a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo do banco. A partir do primeiro dia de outubro, uma nova funcionalidade vai acelerar a contestação das transferências.
Leia Também:
Como funciona o Pix Automático:
- Tudo é feito pelo aplicativo do banco;
- A empresa, que pode ser concessionária de energia, academia, escola ou serviço de streaming, envia solicitação ao cliente pelo aplicativo do banco;
- O cliente recebe a solicitação pelo aplicativo do banco, define as regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito, e autoriza o Pix Automático;
- Depois disso, os pagamentos serão realizados automaticamente nas datas programadas;
- O valor das cobranças pode ser fixo ou variar de mês para mês.
Como o pagamento é feito?
- O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo;
- No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização;
- O sistema vai fazer duas tentativas de cobranças. Se não houver saldo, outras tentativas serão feitas nos dias seguintes;
- O Pix Automático não depende de uso de chaves, como número de telefone e CPF;
- As transações podem ser realizadas com os dados bancários do recebedor;
- O pagador pode cancelar a autorização do Pix Automático a qualquer momento pelo aplicativo do banco.
Segurança do processo
Caso o usuário tiver algum problema enquanto usa o Pix Automático, ele deve acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), por meio do banco onde possui conta por meio do site oficial, de acordo com o Banco Central: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-automatico
