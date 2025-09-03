Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Pix automático registra quase 30 mil operações em dois meses

O pagamento entrou em vigor no dia 16 de julho, permitindo agendar diversas formas de pagamento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/09/2025 - 16:14 h
O Pix Automático registrou 29 mil operações em dois meses de funcionamento. A modalidade permite que os usuários agendem o pagamento de contas correntes, como luz, internet, telefone, assinaturas de serviços, etc. Os dados são do painel de pagamento do Banco Central.

A medida faz parte de um pacote de novas funções do pagamento instantâneo. Somado a isso, até o final de setembro, o Banco Central pretende regularizar o Pix Parcelado, permitindo a tomada de crédito e parcelamento.

Além disso, uma nova solução vai permitir a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo do banco. A partir do primeiro dia de outubro, uma nova funcionalidade vai acelerar a contestação das transferências.

Como funciona o Pix Automático:

  • Tudo é feito pelo aplicativo do banco;
  • A empresa, que pode ser concessionária de energia, academia, escola ou serviço de streaming, envia solicitação ao cliente pelo aplicativo do banco;
  • O cliente recebe a solicitação pelo aplicativo do banco, define as regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito, e autoriza o Pix Automático;
  • Depois disso, os pagamentos serão realizados automaticamente nas datas programadas;
  • O valor das cobranças pode ser fixo ou variar de mês para mês.

Como o pagamento é feito?

  • O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo;
  • No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização;
  • O sistema vai fazer duas tentativas de cobranças. Se não houver saldo, outras tentativas serão feitas nos dias seguintes;
  • O Pix Automático não depende de uso de chaves, como número de telefone e CPF;
  • As transações podem ser realizadas com os dados bancários do recebedor;
  • O pagador pode cancelar a autorização do Pix Automático a qualquer momento pelo aplicativo do banco.

Segurança do processo

Caso o usuário tiver algum problema enquanto usa o Pix Automático, ele deve acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), por meio do banco onde possui conta por meio do site oficial, de acordo com o Banco Central: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-automatico

Ver todas

