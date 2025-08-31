Menu
DESVIO MILIONÁRIO

Ataque hacker desvia R$ 420 milhões de empresa que opera o Pix

A Sinqia, empresa que fornece tecnologia ao sistema de pagamento instantâneo, identificou vulnerabilidade no sistema

31/08/2025 - 13:11 h | Atualizada em 31/08/2025 - 13:41
Mais de R$ 420 milhões foram desviados de instituições financeiras
Ao menos R$ 420 milhões foram desviados por meio de transferência via PIX após uma instituição financeira, ligada ao fornecimento de tecnologia entre bancos e o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC), ser alvo de um ataque hacker na tarde de sexta-feira, 29.

Segundo informações da TV Globo, fontes disseram que foram desviados R$ 380 milhões do banco HSBC e outros R$ 40 milhões da instituição financeira Artta.

De acordo com a Sinqia, empresa atingida, a infraestrutura central do Pix não foi atingida e segue operando normalmente. Ainda de acordo com a empresa, o golpe ocorreu a partir de vulnerabilidades no sistema da Sinqia.

O que aconteceu?

A invasão ocorreu nos servidores da Sinqia, que apenas se comunicam com o Banco Central. Após detectar a tentativa, o BC cortou a ligação da operadora com a rede do sistema financeiro nacional para impedir o acesso a outras instituições financeiras. Foram bloqueados R$ 350 milhões.

A Polícia Federal foi acionada e vai investigar o ataque. Agora, o Banco Central trabalha para reaver o restante do dinheiro desviado. O banco HSBC, maior afetado pela invasão, afirmou que nenhuma conta foi afetada e que "medidas foram tomadas para bloquear as transações" suspeitas.

Tags:

ataque hacker banco central desvio pix

x