Salvador para iniciantes: o que saber antes de visitar a capital baiana

Barra, Salvador - Foto: Uiler Costa | Divulgação

Visitar Salvador pela primeira vez é uma experiência que mistura história, cultura, praias e gastronomia como poucas cidades no Brasil. A capital baiana é acolhedora, vibrante e segura para quem segue cuidados básicos, atraindo desde viajantes solo até famílias com crianças e idosos.

Como toda metrópole, a cidade exige atenção em alguns pontos, mas nada que impeça de aproveitar ao máximo cada momento.

Com planejamento, escolha certa de hospedagem e alguns cuidados simples, é possível explorar os principais pontos turísticos, curtir as praias e ainda se aventurar em passeios pelo litoral e interior da Bahia sem preocupações.

Escolha bem a hospedagem

Em alta temporada, como Carnaval, Réveillon e São João, reserve seu hotel ou pousada com antecedência para garantir melhores preços e opções. Ficar em regiões bem localizadas é fundamental para otimizar o tempo e ter mais segurança.

Bairro Santo Antônio Além do Carmo | Foto: JST

O Pelourinho é a área mais famosa, com rica história e boa estrutura turística. Outras boas opções são Barra, Rio Vermelho, Corredor da Vitória, Ondina e Santo Antônio Além do Carmo. Quem prefere explorar as praias pode buscar estadia no norte da cidade, onde ficam algumas das mais belas faixas de areia.

Planeje o tempo de estadia

Cinco dias é o mínimo recomendado para conhecer Salvador com calma: explorar bairros turísticos, aproveitar a vida cultural, visitar praias e ainda incluir passeios bate-volta. Com um bom planejamento, sua primeira vez na cidade será inesquecível.

Explore também os arredores

Reserve um ou mais dias para passeios próximos. Entre as opções estão Praia do Forte, Guarajuba, Imbassaí e Itacimirim. Outra alternativa é atravessar a Baía de Todos-os-Santos para conhecer a Ilha dos Frades ou, para uma viagem de dois ou mais dias, Morro de São Paulo.

Já para quem gosta de cultura, há passeios para o histórico Recôncavo Baiano, com visitas imperdíveis em cidades como Santo Amaro, Cachoeira e São Félix.

Praia de Nossa Senhora do Guadalupe, em Ilha dos Frades | Foto: Fábio Marconi | Reprodução | Anota Bahia

Cuidados básicos de segurança

Evite ostentar objetos de valor e prefira passeios com agências credenciadas.

No carro, guarde bagagens no porta-malas e nunca deixe itens à vista.

Atenção ao assédio de vendedores em pontos turísticos, como a Igreja do Bonfim e o Elevador Lacerda, para não cair em golpes ou pagar mais caro por produtos e serviços.

À noite, redobre os cuidados em bairros turísticos como Pelourinho, Rio Vermelho e Itapuã.

Aproveite a gastronomia local

A culinária baiana é um capítulo à parte. Experimente acarajé, vatapá, caruru, xinxim de galinha, moqueca, carne de sol com aipim frito e caldo de sururu.

Sexta-feira é tradicionalmente o dia do feijão-fradinho com farofa e acompanhamentos. Para os curiosos, a cachaça de cravinho no Pelourinho é uma bebida típica que vale provar.

Se possível, invista em tours gastronômicos para explorar ainda mais os sabores da região.

Proteja-se do sol e aproveite as praias