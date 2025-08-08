ESPORTES RADICAIS
Turismo de aventura na Bahia: conheça 5 destinos imperdíveis
Canoagem, Trekking, Rapel são algumas das atrações listadas pelo Portal A TARDE
Por Azure Araujo
Para quem gosta de diversão durante as viagens, aliado a belas paisagens e contato com a natureza, a Bahia pode ser uma ótima opção aos adeptos de esportes radicais. O estado atrai milhares adeptos da adrenalina e se consolida no mercado turístico nacional de aventura.
Canoagem, Trekking, Rapel são algumas das opções para os aventureiros nos destinos mais procurados na Bahia. O Portal A TARDE listou um roteiro com 5 atrações que proporcionam boas emoções aos que pretendem curtir as férias com muita diversão.
Chapada da Diamantina
Contato com a natureza, e uma das regiões já conhecida pelo turismo de aventura, a Chapada da Diamantina une caminhadas e descobertas por todos os trajetos. Com diversas trilhas, em meio a natureza, dividida em níveis do fácil ao difícil.
Destinos mais procurados:
Vale do Pati: conhecida como a trilha mais bonita do Brasil e da América Latina com duração de 5 dias;
Morro do Pai Inácio: o cartão-postal da Chapada da Diamantina, apesar de íngreme, o caminho de subida é simples;
Gruta da Lapa Doce: faz parte de um sistema de 42 km de cavernas com uma curta caminhada;
Cachoeira do Mosquito: trilha fácil de cerca de 30 minutos leva até a Cachoeira do Mosquito, queda d’água que cai em meio a um paredão de pedras deslumbrante.
Ubaitaba
Conhecida como cidade das canoas, situada no sul da Bahia, o destino é ideal para quem procura aventura e emoções pelas águas.
Próxima de Itacaré, em apenas 60 km de trecho você pode chegar ao paraíso mencionado.
O que fazer:
Rio de Contas: além da canoagem, é possível aproveitar águas agitadas para a prática de surf, ou a prática do rafting nas corredeiras do Rio de Contas, em Taboquinhas.
Porto Seguro - Praia da Pitinga
Localizada em Arraial D'Ajuda, o destino é ideal para os corajosos que buscam adrenalina.
O destino surpreendente em termos de beleza natural, com águas mornas, transparentes, tornam o cenário incrível.
O que fazer:
Passeio de parapente: os voos de parapente acontecem na praia de Pitinga, onde podem ser realizados do alto das falésias da praia e durante esse passeio é possível visualizar o Monte Pascal;
Trancoso
Um dos destinos vips do estado, encanta pelas belas praias e uma beleza natural paradisíaca.
O local reúne diversas atividades esportivas ligadas ao mar, Surf, Kitesurf e Stand Up Paddle, por exemplo.
O que fazer:
Praia dos Nativos e a Praia dos Coqueiros: ambas localizadas próximo ao do Quadrado de Trancoso;
Praia do Rio da Barra e a Praia de Taípe: na fronteira com Arraial d’Ajuda;
Leia Também:
Praia do Rio Verde e à Praia de Itapororoca: praias desertas e que não possuem algum tipo de infraestrutura;
Patimirim, Itaquena e Barra do Rio dos Frades: um pouco mais distantes;
Praia do Outeiro, dos Amores e Praia do Espelho: uma das grande atrações de Trancoso.
Catolândia e São Desidério
Para quem gosta de altas aventuras, as cidades próximas a Barreiras são destinos procurados. Se aventurar nas alturas entre os paredões rochosos fazem parte da paisagem do Oeste Baiano.
Os municípios são bastante procurados para a prática de rapel e do caving, além se ser um dos principais destinos para os praticantes dos esportes.
O que fazer:
Buraco do Inferno e Sumidouro: grutas onde o rio subterrâneo aparece e proporciona um fenômeno natural fica a 10 km da sede;
A Lagoa Azul e a Gruta do Catão: ficam a 15 km da sede. São lugares de rara beleza;
Paredão Deus Me Livre: é ideal para as práticas do rappel e tirolesa e fica a 15 km da sede;
Paredão Derocal: também é procurado para rappel e tirolesa. Está a 30 km da sede.
Morro do Chapéu
Uma das principais atividades praticadas na localidade é a Cascading, modalidade que tem como foco a descida de cachoeiras e cascatas, e usa equipamentos e técnicas de montanhismo e rapel, com uma paisagem deslumbrante de queda d´água.
O que fazer:
Ferro Doido: cachoeira com mais 90 m de altura, que fica em Morro do Chapéu, leva-se 2 horas para percorrer as três trilhas;
Cachoeira do Agreste: A principal queda d’água tem aproximadamente 50 metros de altura, seguida de uma bacia que se precipita em um canal formando poços profundos;
Cachoeira do Ventura: possui 35m de altura e seu leito é formado de arenito. O passeio nesta cachoeira pode durar todo o dia;
Cachoeira Domingos Lopes: formada pelo rio Jacuípe, tem mais de 13 km em estrada de cascalho. A cachoeira forma um belíssimo lago, ótimo para banho.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes