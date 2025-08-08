Turismo de aventura na Bahia: conheça 5 destinos imperdíveis

Porto Seguro é um dos destinos ideais para kitesurf entre outros esportes radicais - Foto: Divulgação / SECOM de Porto Seguro

Para quem gosta de diversão durante as viagens, aliado a belas paisagens e contato com a natureza, a Bahia pode ser uma ótima opção aos adeptos de esportes radicais. O estado atrai milhares adeptos da adrenalina e se consolida no mercado turístico nacional de aventura.

Canoagem, Trekking, Rapel são algumas das opções para os aventureiros nos destinos mais procurados na Bahia. O Portal A TARDE listou um roteiro com 5 atrações que proporcionam boas emoções aos que pretendem curtir as férias com muita diversão.

Chapada da Diamantina

Contato com a natureza, e uma das regiões já conhecida pelo turismo de aventura, a Chapada da Diamantina une caminhadas e descobertas por todos os trajetos. Com diversas trilhas, em meio a natureza, dividida em níveis do fácil ao difícil.

Destinos mais procurados:

Vale do Pati: conhecida como a trilha mais bonita do Brasil e da América Latina com duração de 5 dias;

Morro do Pai Inácio: o cartão-postal da Chapada da Diamantina, apesar de íngreme, o caminho de subida é simples;

Trekking e Rapel na Gruta do Lapão em Lençóis, na Chapada da Diamantina | Foto: Xando Pereira /Ag. A Tarde

Gruta da Lapa Doce: faz parte de um sistema de 42 km de cavernas com uma curta caminhada;

Cachoeira do Mosquito: trilha fácil de cerca de 30 minutos leva até a Cachoeira do Mosquito, queda d’água que cai em meio a um paredão de pedras deslumbrante.

Ubaitaba

Conhecida como cidade das canoas, situada no sul da Bahia, o destino é ideal para quem procura aventura e emoções pelas águas.

Além de canoagem também é possível praticer rafting no Rio de Contas, em Taboquinhas | Foto: Reprodução

Próxima de Itacaré, em apenas 60 km de trecho você pode chegar ao paraíso mencionado.

O que fazer:

Rio de Contas: além da canoagem, é possível aproveitar águas agitadas para a prática de surf, ou a prática do rafting nas corredeiras do Rio de Contas, em Taboquinhas.

Porto Seguro - Praia da Pitinga

Localizada em Arraial D'Ajuda, o destino é ideal para os corajosos que buscam adrenalina.

Passeio de parapente proporciona visulização deslumbrante do Monte Pascal | Foto: Reprodução

O destino surpreendente em termos de beleza natural, com águas mornas, transparentes, tornam o cenário incrível.

O que fazer:

Passeio de parapente: os voos de parapente acontecem na praia de Pitinga, onde podem ser realizados do alto das falésias da praia e durante esse passeio é possível visualizar o Monte Pascal;

Trancoso

Um dos destinos vips do estado, encanta pelas belas praias e uma beleza natural paradisíaca.

Maioria dos esportes em Trancoso envolvem aventuras pelas àguas | Foto: Reprodução

O local reúne diversas atividades esportivas ligadas ao mar, Surf, Kitesurf e Stand Up Paddle, por exemplo.

O que fazer:

Praia dos Nativos e a Praia dos Coqueiros: ambas localizadas próximo ao do Quadrado de Trancoso;

Praia do Rio da Barra e a Praia de Taípe: na fronteira com Arraial d’Ajuda;

Praia do Rio Verde e à Praia de Itapororoca: praias desertas e que não possuem algum tipo de infraestrutura;

Patimirim, Itaquena e Barra do Rio dos Frades: um pouco mais distantes;

Praia do Outeiro, dos Amores e Praia do Espelho: uma das grande atrações de Trancoso.

Catolândia e São Desidério

Para quem gosta de altas aventuras, as cidades próximas a Barreiras são destinos procurados. Se aventurar nas alturas entre os paredões rochosos fazem parte da paisagem do Oeste Baiano.

Sitio Grande, distrito de São Desidério | Foto: Leo of Climb / Divulgação

Os municípios são bastante procurados para a prática de rapel e do caving, além se ser um dos principais destinos para os praticantes dos esportes.

O que fazer:

Buraco do Inferno e Sumidouro: grutas onde o rio subterrâneo aparece e proporciona um fenômeno natural fica a 10 km da sede;

A Lagoa Azul e a Gruta do Catão: ficam a 15 km da sede. São lugares de rara beleza;

Paredão Deus Me Livre: é ideal para as práticas do rappel e tirolesa e fica a 15 km da sede;

Paredão Derocal: também é procurado para rappel e tirolesa. Está a 30 km da sede.

Morro do Chapéu

Uma das principais atividades praticadas na localidade é a Cascading, modalidade que tem como foco a descida de cachoeiras e cascatas, e usa equipamentos e técnicas de montanhismo e rapel, com uma paisagem deslumbrante de queda d´água.

O que fazer:

Ferro Doido: cachoeira com mais 90 m de altura, que fica em Morro do Chapéu, leva-se 2 horas para percorrer as três trilhas;

Cachoeira do Agreste: A principal queda d’água tem aproximadamente 50 metros de altura, seguida de uma bacia que se precipita em um canal formando poços profundos;

Rapel é uma das modalidades mais praticadas em Morro do Chapéu | Foto: Reprodução

Cachoeira do Ventura: possui 35m de altura e seu leito é formado de arenito. O passeio nesta cachoeira pode durar todo o dia;

Cachoeira Domingos Lopes: formada pelo rio Jacuípe, tem mais de 13 km em estrada de cascalho. A cachoeira forma um belíssimo lago, ótimo para banho.