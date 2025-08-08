Menu
HOME > TURISMO
ESPORTES RADICAIS

Turismo de aventura na Bahia: conheça 5 destinos imperdíveis

Canoagem, Trekking, Rapel são algumas das atrações listadas pelo Portal A TARDE

Por Azure Araujo

08/08/2025 - 15:07 h
Porto Seguro é um dos destinos ideais para kitesurf entre outros esportes radicais
Porto Seguro é um dos destinos ideais para kitesurf entre outros esportes radicais

Para quem gosta de diversão durante as viagens, aliado a belas paisagens e contato com a natureza, a Bahia pode ser uma ótima opção aos adeptos de esportes radicais. O estado atrai milhares adeptos da adrenalina e se consolida no mercado turístico nacional de aventura.

Canoagem, Trekking, Rapel são algumas das opções para os aventureiros nos destinos mais procurados na Bahia. O Portal A TARDE listou um roteiro com 5 atrações que proporcionam boas emoções aos que pretendem curtir as férias com muita diversão.

Chapada da Diamantina

Contato com a natureza, e uma das regiões já conhecida pelo turismo de aventura, a Chapada da Diamantina une caminhadas e descobertas por todos os trajetos. Com diversas trilhas, em meio a natureza, dividida em níveis do fácil ao difícil.

Destinos mais procurados:

Vale do Pati: conhecida como a trilha mais bonita do Brasil e da América Latina com duração de 5 dias;

Morro do Pai Inácio: o cartão-postal da Chapada da Diamantina, apesar de íngreme, o caminho de subida é simples;

Trekking e Rapel na Gruta do Lapão em Lençóis, na Chapada da Diamantina
Trekking e Rapel na Gruta do Lapão em Lençóis, na Chapada da Diamantina | Foto: Xando Pereira /Ag. A Tarde

Gruta da Lapa Doce: faz parte de um sistema de 42 km de cavernas com uma curta caminhada;

Cachoeira do Mosquito: trilha fácil de cerca de 30 minutos leva até a Cachoeira do Mosquito, queda d’água que cai em meio a um paredão de pedras deslumbrante.

Ubaitaba

Conhecida como cidade das canoas, situada no sul da Bahia, o destino é ideal para quem procura aventura e emoções pelas águas.

Além de canoagem também é possível praticer rafting no Rio de Contas, em Taboquinhas
Além de canoagem também é possível praticer rafting no Rio de Contas, em Taboquinhas | Foto: Reprodução

Próxima de Itacaré, em apenas 60 km de trecho você pode chegar ao paraíso mencionado.

O que fazer:

Rio de Contas: além da canoagem, é possível aproveitar águas agitadas para a prática de surf, ou a prática do rafting nas corredeiras do Rio de Contas, em Taboquinhas.

Porto Seguro - Praia da Pitinga

Localizada em Arraial D'Ajuda, o destino é ideal para os corajosos que buscam adrenalina.

Passeio de parapente proporciona visulização deslumbrante do Monte Pascal
Passeio de parapente proporciona visulização deslumbrante do Monte Pascal | Foto: Reprodução

O destino surpreendente em termos de beleza natural, com águas mornas, transparentes, tornam o cenário incrível.

O que fazer:

Passeio de parapente: os voos de parapente acontecem na praia de Pitinga, onde podem ser realizados do alto das falésias da praia e durante esse passeio é possível visualizar o Monte Pascal;

Trancoso

Um dos destinos vips do estado, encanta pelas belas praias e uma beleza natural paradisíaca.

Maioria dos esportes em Trancoso envolvem aventuras pelas àguas
Maioria dos esportes em Trancoso envolvem aventuras pelas àguas | Foto: Reprodução

O local reúne diversas atividades esportivas ligadas ao mar, Surf, Kitesurf e Stand Up Paddle, por exemplo.

O que fazer:

Praia dos Nativos e a Praia dos Coqueiros: ambas localizadas próximo ao do Quadrado de Trancoso;

Praia do Rio da Barra e a Praia de Taípe: na fronteira com Arraial d’Ajuda;

Entrada restrita: 7 países que não facilitam a vida de turistas brasileiros
Cidade conhecida como "Disney brasileira" encanta crianças; veja qual
4 destinos lindos da Bahia se destacam entre os mais buscados para hospedagem

Praia do Rio Verde e à Praia de Itapororoca: praias desertas e que não possuem algum tipo de infraestrutura;

Patimirim, Itaquena e Barra do Rio dos Frades: um pouco mais distantes;

Praia do Outeiro, dos Amores e Praia do Espelho: uma das grande atrações de Trancoso.

Catolândia e São Desidério

Para quem gosta de altas aventuras, as cidades próximas a Barreiras são destinos procurados. Se aventurar nas alturas entre os paredões rochosos fazem parte da paisagem do Oeste Baiano.

Sitio Grande, distrito de São Desidério
Sitio Grande, distrito de São Desidério | Foto: Leo of Climb / Divulgação

Os municípios são bastante procurados para a prática de rapel e do caving, além se ser um dos principais destinos para os praticantes dos esportes.

O que fazer:

Buraco do Inferno e Sumidouro: grutas onde o rio subterrâneo aparece e proporciona um fenômeno natural fica a 10 km da sede;

A Lagoa Azul e a Gruta do Catão: ficam a 15 km da sede. São lugares de rara beleza;

Paredão Deus Me Livre: é ideal para as práticas do rappel e tirolesa e fica a 15 km da sede;

Paredão Derocal: também é procurado para rappel e tirolesa. Está a 30 km da sede.

Morro do Chapéu

Uma das principais atividades praticadas na localidade é a Cascading, modalidade que tem como foco a descida de cachoeiras e cascatas, e usa equipamentos e técnicas de montanhismo e rapel, com uma paisagem deslumbrante de queda d´água.

O que fazer:

Ferro Doido: cachoeira com mais 90 m de altura, que fica em Morro do Chapéu, leva-se 2 horas para percorrer as três trilhas;

Cachoeira do Agreste: A principal queda d’água tem aproximadamente 50 metros de altura, seguida de uma bacia que se precipita em um canal formando poços profundos;

Rapel é uma das modalidades mais praticadas em Morro do Chapéu
Rapel é uma das modalidades mais praticadas em Morro do Chapéu | Foto: Reprodução

Cachoeira do Ventura: possui 35m de altura e seu leito é formado de arenito. O passeio nesta cachoeira pode durar todo o dia;

Cachoeira Domingos Lopes: formada pelo rio Jacuípe, tem mais de 13 km em estrada de cascalho. A cachoeira forma um belíssimo lago, ótimo para banho.

Bahia esportes radicais Turismo

x