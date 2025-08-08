Morro do Chapéu celebra 116 anos de emancipação política

Vista panorâmica da cidade - Foto: Secom Morro do Chapéu/Divulgação

Consolidada como polo estratégico da Chapada Diamantina e da Bahia, Morro do Chapéu celebra, nesta sexta-feira, 8, 116 anos de emancipação política. Com cerca de 5.400 km2 de extensão territorial e uma altitude média de 1.100 metros, o município é um dos maiores do estado e também um dos mais frios, registrando temperaturas que chegam a 8°C em algumas épocas do ano.

Com uma trajetória marcada pela agricultura e pela mineração de pedras preciosas, especialmente nos séculos XIX e XX, Morro do Chapéu vem se destacando na agricultura familiar, no turismo ecológico e, mais recentemente, na vitivinicultura, que já colocou a cidade como a “capital do vinho da Chapada”.

Capital do vinho da Chapada | Foto: Secom Morro do Chapéu/Divulgação

Em 2025, dois rótulos produzidos no município conquistaram medalha de ouro na Grande Prova Vinhos do Brasil, reforçando o potencial da região para o enoturismo.

“Nós temos um potencial imenso para o turismo relacionado à vitivinicultura, que já tem nos dado destaque estadual e nacional. Temos quatro vinícolas em operação e outras três em processo de implantação, o que vai nos consolidar, sem dúvidas, como um dos principais polos da vinicultura do Brasil”, disse a prefeita Juliana Araujo (PDT), em entrevista ao A TARDE.

Entre os marcos da gestão estão as obras de pavimentação e calçamento - o maior investimento da história nesse setor - e a requalificação da principal via da cidade, a Avenida Joel Modesto, que agora conta com ciclovia, áreas de lazer e acessibilidade.

Na educação, a cidade investiu na construção e revitalização de mais de 30 escolas municipais e firmou parceria com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), que atua no fortalecimento da educação pública de qualidade em redes municipais.

“Desde o início, temos priorizado a educação como instrumento de transformação social. Investimos em infraestrutura escolar, tecnologia, material didático e capacitação. Além disso, ampliamos políticas voltadas para a juventude, com formação profissional, cultura, esportes e inclusão social”.

"Também estamos implantando a Guarda Municipal e avançamos no abastecimento de água em comunidades rurais, especialmente durante esse período de seca severa", acrescentou a prefeita.

Devido à estiagem que atingiu Morro do Chapéu e municípios vizinhos, a prefeitura decidiu suspender a realização do tradicional Festival de Inverno em 2025. No entanto, a data será comemorada com celebrações cívicas com a participação da comunidade para marcar os 116 anos da cidade.

A programação começa às 5 horas, com o desfile das filarmônicas Lira e Minerva pelas principais ruas da cidade. Às 10 horas, na Praça da Bandeira, acontecerá a cerimônia de hasteamento das bandeiras.