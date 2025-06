Morro do Chapéu e Areal-RJ assinam acordo para desenvolvimento do enoturismo

Prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, e prefeito de Areal, Gutinho Bernarde - Foto: Divulgação

Os municípios de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, e Areal, no Rio de Janeiro, assinaram um termo de cooperação técnica, cultural e econômica para o desenvolvimento de atividades ligadas ao enoturismo, ecoturismo e turismo rural. A formalização do acordo ocorreu durante a 12ª edição do Rio Wine & Food Festival, realizado no Rio Janeiro até o último domingo, 8.

O termo foi assinado pela prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, e pelo prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, e declara os municípios como “cidades-irmãs”. Morro do Chapéu é reconhecida como a capital do vinho da Chapada Diamantina, enquanto Areal é considerada a capital da uva do Rio de Janeiro.

O acordo entre as duas cidades prevê favorecimento da identidade turística e econômica, com estímulo à formação de rotas turísticas integradas, ligadas, principalmente, ao enoturismo. Além disso, propõe a promoção e participação conjunta em eventos, feiras, exposições e demais atividades promocionais, com a divulgação recíproca das potencialidades turísticas, culturais, gastronômicas e econômicas dos municípios.

“Este acordo com a cidade de Areal é um passo importante para Morro do Chapéu e para o fortalecimento do enoturismo no Brasil. Unimos duas cidades com vocações semelhantes e grandes sonhos em comum: desenvolver a vitivinicultura de forma estratégica, sustentável e integrada. Areal é referência na produção de uvas no Rio de Janeiro, assim como Morro do Chapéu tem se consolidado como a capital do vinho da Chapada Diamantina”, afirmou Juliana Araújo.

A prefeita disse ainda que a parceria vai permitir às duas cidades trocar experiências, fortalecer nossas cadeias produtivas e ampliar as oportunidades de geração de emprego, renda e desenvolvimento. “O enoturismo é uma grande aposta nossa, e este acordo reforça que estamos no caminho certo, conectando territórios e construindo pontes para o futuro”, salientou.

O prefeito Gutinho Bernardes ressaltou que a parceria vai transformar a realidade de duas cidades empenhadas em construir sua identidade vitivinícola. “O acordo fomenta o enoturismo, o ecoturismo, a geração de emprego e renda”, afirmou.

O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, comemorou o acordo entre as duas cidades. “Bahia e Rio de Janeiro são dois destinos que estão se revelando no enoturismo, e as duas maiores cidades nos dois estados se unem como cidades-irmãs. Essa troca de experiências com certeza absoluta vai ajudar o enoturismo, não só do Rio e da Bahia, mas de todo o Brasil”, disse.

O termo ainda prevê o desenvolvimento de ações conjuntas que tenham o intuito de incentivar e fomentar a incorporação imobiliária voltada à viticultura e ao turismo. Além disso, os municípios acordaram o fortalecimento da cadeia produtiva, através do intercâmbio de conhecimentos técnicos, experiências bem-sucedidas, práticas inovadoras e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento.