Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI VIAJAR?

Entrada restrita: 7 países que não facilitam a vida de turistas brasileiros

Apesar da ampla aceitação internacional, brasileiros ainda enfrentam restrições severas em certos destinos

Por Redação

05/08/2025 - 17:57 h
Passaporte brasileiro
Passaporte brasileiro -

Ter um passaporte brasileiro nas mãos representa, para muitos, o início de uma jornada de descobertas e novas experiências ao redor do planeta. O documento abre portas em mais de uma centena de países, mas encontra obstáculos em locais com exigências rigorosas de entrada ou limitações estruturais.

Alguns países, apesar de não proibirem a chegada de turistas brasileiros, impõem restrições ou apresentam riscos que tornam a viagem extremamente difícil e, em alguns casos, perigosa. É o caso do Afeganistão, onde a violência armada e a instabilidade política continuam sendo entraves significativos.

Embora o visto não seja difícil de conseguir, o cenário local desencoraja até os viajantes mais destemidos.

No lado oposto do espectro, o Butão, conhecido por suas paisagens montanhosas e pela forte preservação cultural, impõe um turismo altamente controlado.

O visitante precisa fechar pacotes com agências credenciadas no país, pagar valores elevados com antecedência e seguir itinerários previamente autorizados. O turismo independente, nesses casos, é praticamente inviável.

Outras nações impõem obstáculos burocráticos que funcionam como filtros naturais ao turismo. O Paquistão, por exemplo, exige uma carta-convite para concessão de visto, além de etapas prolongadas de verificação. A escassez de representações diplomáticas no Brasil, restritas a Brasília, agrava ainda mais o processo.

Leia Também:

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua
Advogado aciona a Justiça contra criança de 2 anos por lesão corporal
Deyvid Bacelar, da FUP, é reconduzido ao 'Conselhão' da Presidência da República

Em regiões com sérias deficiências de infraestrutura, como a Somália e a Eritreia, o turismo praticamente não existe. A insegurança, aliada à ausência de serviços básicos voltados a estrangeiros, transforma a visita a esses países em um risco desnecessário.

Outros países que dificultam vida dos brasileiros

Na Coreia do Norte, o turismo é rigidamente monitorado: visitantes só entram por meio de excursões autorizadas e devem seguir à risca regras extremamente rígidas, sob risco de represálias severas até por atitudes simples, como tirar uma foto fora dos limites permitidos.

Já em áreas remotas do planeta, como as pequenas ilhas de Nauru e Kiribati, no Pacífico, o desafio é de natureza logística. Com escassas conexões aéreas e nenhum serviço consular brasileiro disponível, o acesso é caro, lento e burocrático.

Passaporte do Brasil é forte no mundo

Apesar de o passaporte brasileiro garantir uma boa mobilidade internacional, ainda há destinos que, por razões diversas, políticas, geográficas ou administrativas, seguem fora do alcance da maioria dos viajantes.

Para quem sonha em conhecer o mundo, o segredo é planejar bem, se informar e escolher caminhos viáveis para explorar com segurança e tranquilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil mundo passaporte Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Passaporte brasileiro
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

Passaporte brasileiro
Play

Expedição Chile: subida à Cratera Navidad, formada a partir de erupção vulcânica

Passaporte brasileiro
Play

Expedição Chile: paisagens incentivam aventureiros à superação de limites

Passaporte brasileiro
Play

Expedição Chile: Reserva Malalcahuello é destino de aventura para visitantes

x