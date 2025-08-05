Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Morador de rua, Jeferson de Souza, executado pro policiais militares em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As imagens capturadas na câmera corporal de um dos policiais militares envolvidos na morte do morador de rua Jeferson de Souza, assassinado no dia 13 de julho, em São Paulo, mostram o 1º tenente Allan Wallace dos Santos fuzilando a vítima que já estava rendida debaixo de uma ponte. Na gravação, exibida pelo Metrópoles, é possível ver os oficiais conversando com Jefferson por vários minutos antes de executá-lo.

O 1º tenente Allan Wallace e Danilo Gehrinh, soldado que portava a câmera que registrou as imagens, foram presos no dia 22 de julho após pedido do Ministério Público de São Paulo, MPSP. O promotor Enzo de Almeida, da 4ª Vara do Júri, afirmou que os PMs agiram “por mero sadismo e de modo a revelar absoluto desprezo pelo ser humano”.

Durante a ação, a câmera de Allan não estava funcionando, porém, na filmagem do equipamento de Danilo é possível ver que o PM tenta tampar seu equipamento para que a ação não fosse registrada.

“É certo que os denunciados Allan Wallace e Danilo, policiais militares no exercício de suas funções, agiram impelidos por motivo torpe, deliberando matar o suspeito por mero sadismo e de modo a revelar absoluto desprezo pelo ser humano e pela condição da vítima, pessoa em situação de vulnerabilidade social”, destacou o promotor.

Além disso, a denúncia afirma que os dois oficiais agiram com “ânimo homicida” e que, Danilo, colocou a mão sobre a lente da câmera corporal no momento em que seu parceiro disparou. O promotor entende que a ação visava obstruir o registro da execução da vítima.

Veja o vídeo

Entenda o caso