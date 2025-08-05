TORTURA
Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT
A cena mostra um grupo de meninas desferindo socos, chutes, tapas na cara e até pauladas na vítima
Por Redação
Uma aluna passou por uma série de agressões dentro de uma escola estadual do Mato Grosso. A cena mostra um grupo de meninas desferindo socos, chutes, tapas na cara e até pauladas com cabo de vassoura contra a estudante. Toda a cena foi gravada pelas próprias agressoras.
A cena aconteceu nas dependências da Escola Estadual Carlos Hugueney, em Alto Araguaia. Localizada a cerca de 420 km da capital mato grossense. No vídeo é possível ver a vítima ajoelhada e de costa para as quatro agressoras quando a sessão de tortura inicia. A aluna permanece imóvel durante toda a ação.
O estado da vítima não foi informado.
O caso está sendo investigado pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT). As equipes gestora e psicossocial da unidade e da Diretoria Regional de Educação já foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima, aos demais envolvidos e às suas famílias, com o objetivo de oferecer acolhimento e suporte necessários.
A Polícia Civil também está tomando as medidas cabíveis com base no regularmento escolar da instituição.
