Uma das maiores cachoeiras da América Latina fica na Bahia; conheça

Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura - Foto: Roney / via Wikimedia

Conhecida como uma das maiores quedas d´águas do Brasil e da América do Sul, a Cachoeira da Fumaça impressiona pelo imenso paredão rochoso de quase 400m de altura que cria um cenário exuberante em meio à natureza. O melhor de tudo é que fica na Bahia, mais especificamente no Vale do Capão.

O nome um tanto quanto singular “Fumaça”, se refere ao efeito provocado pela força dos ventos, que impede a água de chegar à base, e forma uma espécie de fumaça com as gotículas que são borrifadas para cima.

Há duas opções de visita à Cachoeira da Fumaça, tanto por baixo quanto por cima. O Portal A TARDE te mostra com detalhes os melhores trajetos para chegar ao destino que emociona os olhares.

Cachoeira da Fumaça por baixo

Uma das trilhas mais clássicas da Chapada da Diamantina está também entre as mais desafiadoras. Ao sair de Lençóis, a travessia, tem percurso total de 36 km, dura 3 dias de viagem em acampamento e inclui a visita às Cachoeiras do Palmital e da Capivara.

Trilha por baixo é considerada de alto nível de dificuldade | Foto: Reprodução

Por ter um alto nível de dificuldade, para fazer a trilha, é indicado que se organize com antecedência para contratar um guia ou agência de roteiro. A paisagem, dentro de um cânion imenso e um poço é impressionante.

Travessia: 36 km;

36 km; Tempo médio: 3 dias (com acampamento selvagem);

3 dias (com acampamento selvagem); Esforço físico: avançado.

Cachoeira da Fumaça por cima

A trilha mais praticada tem um caminho que leva ao topo da Cachoeira da Fumaça, é impressionante e considerada como “moderada a avançada”, e leva ao mínimo 2h30.

O trecho está entre as mais desgastantes dos passeio de um dia oferecidos na Chapada Diamantina. Ao todo, são 12 km de trilha, ida e volta, sendo que a subida inicial, com 2 km, exige muito fôlego e preparo físico dos visitantes.

A trilha para ver a Cachoeira da Fumaça por cima não inclui banho na cachoeira. O mais comum nesse passeio é que haja uma parada para banho no Riachinho, uma cachoeira localizada próxima à saída da Fumaça, no Vale do Capão.

O passeio para a Cachoeira da Fumaça tem duração de dia inteiro. Algumas agências costumam oferecer um lanche já incluído no valor do pacote para realização da trilha.

Vista da trilha da cachoeira da fumaça, na Chapada Diamantina | Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE

Já para quem não está com um tour contratado, é também indicado a contratação de guias particulares, que podem ser encontrados na Associação dos Condutores de Visitantes do Vale do Capão, localizada na entrada da trilha para a Cachoeira da Fumaça.

Distâncias de carro saindo de: