Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Uma das maiores cachoeiras da América Latina fica na Bahia; conheça

O Portal A TARDE te mostra os melhores trajetos para chegar ao destino

Por Redação

31/07/2025 - 6:44 h | Atualizada em 31/07/2025 - 15:09
Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura
Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura -

Conhecida como uma das maiores quedas d´águas do Brasil e da América do Sul, a Cachoeira da Fumaça impressiona pelo imenso paredão rochoso de quase 400m de altura que cria um cenário exuberante em meio à natureza. O melhor de tudo é que fica na Bahia, mais especificamente no Vale do Capão.

O nome um tanto quanto singular “Fumaça”, se refere ao efeito provocado pela força dos ventos, que impede a água de chegar à base, e forma uma espécie de fumaça com as gotículas que são borrifadas para cima.

Há duas opções de visita à Cachoeira da Fumaça, tanto por baixo quanto por cima. O Portal A TARDE te mostra com detalhes os melhores trajetos para chegar ao destino que emociona os olhares.

Cachoeira da Fumaça por baixo

Uma das trilhas mais clássicas da Chapada da Diamantina está também entre as mais desafiadoras. Ao sair de Lençóis, a travessia, tem percurso total de 36 km, dura 3 dias de viagem em acampamento e inclui a visita às Cachoeiras do Palmital e da Capivara.

Trilha por baixo é considerada de alto nível de dificuldade
Trilha por baixo é considerada de alto nível de dificuldade | Foto: Reprodução

Por ter um alto nível de dificuldade, para fazer a trilha, é indicado que se organize com antecedência para contratar um guia ou agência de roteiro. A paisagem, dentro de um cânion imenso e um poço é impressionante.

  • Travessia: 36 km;
  • Tempo médio: 3 dias (com acampamento selvagem);
  • Esforço físico: avançado.

Cachoeira da Fumaça por cima

A trilha mais praticada tem um caminho que leva ao topo da Cachoeira da Fumaça, é impressionante e considerada como “moderada a avançada”, e leva ao mínimo 2h30.

Leia Também:

6 parques incríveis para curtir com toda a família – um fica na Bahia
Menor cidade do Brasil tem forte apelo turístico para quem ama aventura
Porto Seguro apresenta quatro novas atrações turísticas; veja quais

O trecho está entre as mais desgastantes dos passeio de um dia oferecidos na Chapada Diamantina. Ao todo, são 12 km de trilha, ida e volta, sendo que a subida inicial, com 2 km, exige muito fôlego e preparo físico dos visitantes.

A trilha para ver a Cachoeira da Fumaça por cima não inclui banho na cachoeira. O mais comum nesse passeio é que haja uma parada para banho no Riachinho, uma cachoeira localizada próxima à saída da Fumaça, no Vale do Capão.

O passeio para a Cachoeira da Fumaça tem duração de dia inteiro. Algumas agências costumam oferecer um lanche já incluído no valor do pacote para realização da trilha.

Vista da trilha da cachoeira da fumaça, na Chapada Diamantina
Vista da trilha da cachoeira da fumaça, na Chapada Diamantina | Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE

Já para quem não está com um tour contratado, é também indicado a contratação de guias particulares, que podem ser encontrados na Associação dos Condutores de Visitantes do Vale do Capão, localizada na entrada da trilha para a Cachoeira da Fumaça.

Distâncias de carro saindo de:

  • Vale do Capão - 3 km
  • Palmeiras -21 Km
  • Lençóis - 80 km
  • Andaraí - 152 km
  • Mucugê - 200 km

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cachoeira da Fumaça Chapada da Diamantina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura
Play

Expedição Chile: subida à Cratera Navidad, formada a partir de erupção vulcânica

Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura
Play

Expedição Chile: paisagens incentivam aventureiros à superação de limites

Cachoeira impressiona com paredão rochoso de quase 400 m de altura
Play

Expedição Chile: Reserva Malalcahuello é destino de aventura para visitantes

x