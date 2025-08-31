IGREJA CATÓLICA
Papa Leão XIV pede fim da “pandemia de armas” que mata crianças no mundo
Pontífice americano clama por cessar-fogo e apela ao diálogo pela paz
Por AFP
O papa Leão XIV pediu neste domingo, 31, o fim da “pandemia de armas” que mata “inúmeras” crianças todos os dias em crimes e conflitos no mundo.
O pontífice americano reiterou seus apelos ao final da oração do Angelus por um cessar-fogo na Ucrânia, após o ataque russo a Kiev na quinta-feira passada que matou pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças.
Também registrou o tiroteio da última quarta-feira durante uma missa escolar em Minnesota, nos Estados Unidos, em que duas crianças foram assassinadas.
Leia Também:
"Incluímos em nossas orações as inúmeras crianças mortas e feridas todos os dias em todo o mundo. Roguemos a Deus para deter a pandemia de armas, grandes e pequenas, que infecta nosso mundo", disse o papa, em inglês.
Sobre a Ucrânia, o pontífice pediu ao mundo para “não sucumbir à indiferença” e renovar o seu “apelo insistente por um cessar-fogo imediato e um compromisso sério com o diálogo”.
“É hora dos líderes renunciarem à lógica das armas e embarcarem no caminho da negociação e da paz, com o apoio da comunidade internacional”, disse.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes