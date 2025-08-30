MUNDO
Após sumiço e rumores de morte, Trump é encontrado vivo
Suposto cancelamento de agenda levantou suspeitas
Por Cassio Moreira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está vivo. O chefe da Casa Branca foi visto, na manhã deste sábado, 30, a caminho do seu campo de golfe, após os boatos de que teria morrido.
Nas primeiras horas do dia, surgiram rumores de que a Casa Branca teria cancelado compromissos de Trump, o que alimentou a teoria da morte. O presidente, entretanto, não tinha nenhuma agenda prevista.
Bandeira reforça teoria
Junto com os rumores, começou a circular uma foto da bandeira dos Estados Unidos colocada a meio mastro na Casa Branca, o que só ocorre em casos de luto ou morte do chefe de Estado do país.
A mudança, no entanto, ocorreu no meio da semana, em sinal de luto pelo ataque que ocorreu em Minneapolis, deixando duas crianças mortas.
