MUNDO

Após sumiço e rumores de morte, Trump é encontrado vivo

Suposto cancelamento de agenda levantou suspeitas

Cassio Moreira

Cassio Moreira

30/08/2025 - 11:54 h
Trump a caminho do campo de golfe
Trump a caminho do campo de golfe -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está vivo. O chefe da Casa Branca foi visto, na manhã deste sábado, 30, a caminho do seu campo de golfe, após os boatos de que teria morrido.

Nas primeiras horas do dia, surgiram rumores de que a Casa Branca teria cancelado compromissos de Trump, o que alimentou a teoria da morte. O presidente, entretanto, não tinha nenhuma agenda prevista.

Bandeira reforça teoria

Junto com os rumores, começou a circular uma foto da bandeira dos Estados Unidos colocada a meio mastro na Casa Branca, o que só ocorre em casos de luto ou morte do chefe de Estado do país.

A mudança, no entanto, ocorreu no meio da semana, em sinal de luto pelo ataque que ocorreu em Minneapolis, deixando duas crianças mortas.

Tags:

Donald Trump estados unidos trump

x