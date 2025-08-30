Menu
MUNDO
MUNDO

Trump morreu? Decisão da Casa Branca alimenta rumores

Falta de explicações criou teoria nas redes sociais

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/08/2025 - 8:58 h | Atualizada em 30/08/2025 - 10:28
Casa Branca teria cancelado agenda de Trump
Casa Branca teria cancelado agenda de Trump

A internet repercutiu, nas primeiras horas deste sábado, 30, a decisão da Casa Branca de cancelar os compromissos de agenda de Donald Trump. A falta de explicações gerou rumores sobre uma possível morte do presidente dos Estados Unidos.

"O Trump morreu?", questionou um perfil no X, antigo Twitter.

"Não é possível que o último ato de agosto vai ser o Trump morto", escreveu uma outra conta nas redes sociais.

No X, o nome 'Trump' aparece como o mais citado nos trendings da rede desde a madrugada deste sábado, 30. O termo 'Casa Branca' também surge entre os mais citados.

Posição da Casa Branca

Até o momento, a Casa Branca não se manifestou sobre o estado de saúde de Trump. No X, entretanto, o verificador de informações tem desmentido a suposta decisão do governo de ter cancelado possíveis agendas.

Trump tem 79 anos e está no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

