Trump morreu? Decisão da Casa Branca alimenta rumores
Falta de explicações criou teoria nas redes sociais
Por Cássio Moreira
A internet repercutiu, nas primeiras horas deste sábado, 30, a decisão da Casa Branca de cancelar os compromissos de agenda de Donald Trump. A falta de explicações gerou rumores sobre uma possível morte do presidente dos Estados Unidos.
"O Trump morreu?", questionou um perfil no X, antigo Twitter.
"Não é possível que o último ato de agosto vai ser o Trump morto", escreveu uma outra conta nas redes sociais.
No X, o nome 'Trump' aparece como o mais citado nos trendings da rede desde a madrugada deste sábado, 30. O termo 'Casa Branca' também surge entre os mais citados.
Posição da Casa Branca
Até o momento, a Casa Branca não se manifestou sobre o estado de saúde de Trump. No X, entretanto, o verificador de informações tem desmentido a suposta decisão do governo de ter cancelado possíveis agendas.
Trump tem 79 anos e está no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.
