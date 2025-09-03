Futuro 100% elétrico? Presidente da Petrobras faz previsão para mundo mobilístico

CEO da Petrobras, Magda Chambriard intensifica debate sobre papel do Brasil na agenda ESG - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A CEO da Petrobras, Magda Chambriard, prevê um cenário mobilístico mais híbrido - com a presença de carros com uso de combustíveis fósseis e elétricos - do que 100% elétricos. Atualmente o Brasil, apesar de ter registrado um crescimento de carros que usam energia elétrica, a estatal ainda se destaca pela venda de combustíveis como a gasolina e o diesel.

“Eu particularmente acredito e apostaria muito mais no híbrido plugin do que no elétrico 100%. Eu acho que nós vamos ver, no Brasil, um híbrido despontando cada vez mais, porque é isso que reduz a demanda combustível fóssil, apesar de eu adorar combustíveis fósseis”, declarou a executiva durante o Bloomberg New Voices, nesta terça-feira, 2.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Impasses para eletrificar

De acordo com Chambriard, o distanciamento entre as regiões brasileiras ainda continuam sendo os empecilhos para carros elétricos.

“Temos um país que, de Norte a Sul, é maior que a distância entre Moscou e Lisboa, assim como de Leste a Oeste. É um país imenso e que roda sobre rodas. A cesta básica do país anda sobre rodas e é muito difícil eletrificar esse país aqui”, completou.

Fomento para transição energética

A executiva frisou que a matriz energética brasileira já é 52% limpa e que a estatal foi um ‘pilar de atingimento’ desse patamar, e que continuará sendo.

“Quando olhamos para 2050, nós vamos ver um país que tem que ter pelo menos 64% de renováveis na sua matriz”, frisou.

Magda Chambriard pontuou que o Brasil tem mantido compromissos ESG nesse sentido, dado que o setor de óleo e gás é responsável por 25% das emissões de gases de efeito estufa, ao passo que no restante do mundo essa fatia ultrapassa os 60%.

“Estamos avançando muito rápido na transição energética, e além disso o nosso óleo produzido aqui emite muito pouco.”