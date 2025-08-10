Menu
AUTOS

Venda de carros elétricos aumenta 90% na Bahia

Venda de carros elétricos ou híbridos aumentou na Bahia no primeiro semestre de 2025, mais de 2 mil unidades foram vendidas em Salvador

Por Gustavo Zambianco

10/08/2025 - 19:09 h
Venda de carros elétricos cresce em 90% ba Bahia
Venda de carros elétricos cresce em 90% ba Bahia -

A venda de carros eletrificados, seja eles elétricos ou híbridos, aumentou em 90% na Bahia em 2025. Os dados partem da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) apontando que 4.356 carros eletrificados foram vendidos nos primeiros seis meses do ano.

Ainda de acordo com a associação, as cidades da Bahia que lideram os rankings de venda são:

  • Salvador (2.262);
  • Feira de Santana (390);
  • Lauro de Freitas (390);
  • Vitória da Conquista (275);
  • Camaçari (135).

Ao todo, são 1534 vendas a mais do que no ano passando, quando foram registradas 2.292 vendas.

"A infraestrutura que falta é nas estradas, não de carga lenta, mas de carga ultrarrápida para carregar seu carro em 10 minutos, de 20 a 80%. Conforme o estado da Bahia vai tendo aderência, não tenha dúvida de que haverá ainda mais eletropostos", afirmou Carlos Roma, diretor técnico da ABVE.

Isenção do IPVA

Comprar um carro elétrico de até R$ 300 mil tem a vantagem de isenção do IPVA que incide sobre a propriedade de veículos.

O pedido de isenção deve ser feito de forma online por meio da plataforma de serviços públicos do estado, sem necessidade de renovação. Vale ressaltar que os veículos do tipo híbrido não se enquadram para o benefício.

Bahia carros elétricos mercado automotivo Tags: veículos elétricos

