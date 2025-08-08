IPVA: descubra se seu veículo já tem idade para ser isento do imposto

Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Um dos gastos anuais mais incômodos para a população brasileira é o famoso IPVA. Aquele que tem carros mais antigos e que podem se encaixar nos critérios de isenção por vezes se fazem uma pergunta: em quantos anos o meu veiculo não pagará mais o imposto?

A resposta não é tão simples, já que o IPVA varia de acordo com cada estado, que possuem o poder de definir os seus parêmetros.

A cobrança do temido IPVA começa logo ao início do ano e avançando de acordo com o final da placa, sendo o final 1 o primeiro a ser pago e 0 o último.

No momento existe uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) esteja sendo tramitada para que no futuro exista uma uniformização na forma em que ocorre a isenção.

Entenda como funciona o IPVA na Bahia

Sendo algo variável de estado para estado, o IPVA na Bahia possui algumas diferenças, isso também afeta a isenção do imposto.

O IPVA é um imposto que varia de estado para estado no Brasil | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Principais critérios para isenção na Bahia

Veículos terrestres, nacionais ou estrangeiros, com mais de 15 (quinze) anos de fabricação;

Veículo 100% elétrico de até R$300.000,00;

Veículos de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

Além disso, as alíquotas também possuem mudanças, na Bahia, essas são as seguintes alíquotas:

3% para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel;

2,5% para os automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis;

1,5% para embarcações e aeronaves;

1% para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais.

Calendário completo está no site da Secretaria da Fazenda | Foto: © Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Somado a isso, o cálculo acontece de forma diferente de acordo com o tempo de uso do automóvel, se ele for novo ou usado.

Caso seja novo: o valor venal é constante na nota fiscal ou no documento que represente a transmissão de propriedade.

Caso seja usado: o valor venal é constante em tabela anualmente elaborada pela Secretaria da Fazenda com base nos preços médios de mercado.

'Idade' do veículo para isenção de IPVA

Confira regras de todos os estados