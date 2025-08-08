Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

IPVA: descubra se seu veículo já tem idade para ser isento do imposto

Custo é definido com diferentes critérios por estados

Por Gustavo Zambianco

08/08/2025 - 23:13 h
Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA
Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA -

Um dos gastos anuais mais incômodos para a população brasileira é o famoso IPVA. Aquele que tem carros mais antigos e que podem se encaixar nos critérios de isenção por vezes se fazem uma pergunta: em quantos anos o meu veiculo não pagará mais o imposto?

A resposta não é tão simples, já que o IPVA varia de acordo com cada estado, que possuem o poder de definir os seus parêmetros.

A cobrança do temido IPVA começa logo ao início do ano e avançando de acordo com o final da placa, sendo o final 1 o primeiro a ser pago e 0 o último.

No momento existe uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) esteja sendo tramitada para que no futuro exista uma uniformização na forma em que ocorre a isenção.

Entenda como funciona o IPVA na Bahia

Sendo algo variável de estado para estado, o IPVA na Bahia possui algumas diferenças, isso também afeta a isenção do imposto.

O IPVA é um imposto que varia de estado para estado no Brasil
O IPVA é um imposto que varia de estado para estado no Brasil | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Principais critérios para isenção na Bahia

  • Veículos terrestres, nacionais ou estrangeiros, com mais de 15 (quinze) anos de fabricação;
  • Veículo 100% elétrico de até R$300.000,00;
  • Veículos de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.

Além disso, as alíquotas também possuem mudanças, na Bahia, essas são as seguintes alíquotas:

  • 3% para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel;
  • 2,5% para os automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis;
  • 1,5% para embarcações e aeronaves;
  • 1% para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos estrangeiros e nacionais.
Calendário completo está no site da Secretaria da Fazenda
Calendário completo está no site da Secretaria da Fazenda | Foto: © Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Somado a isso, o cálculo acontece de forma diferente de acordo com o tempo de uso do automóvel, se ele for novo ou usado.

  • Caso seja novo: o valor venal é constante na nota fiscal ou no documento que represente a transmissão de propriedade.
  • Caso seja usado: o valor venal é constante em tabela anualmente elaborada pela Secretaria da Fazenda com base nos preços médios de mercado.

'Idade' do veículo para isenção de IPVA

Confira regras de todos os estados

  • Isenção para veículos com 10 anos ou mais de fabricação: Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima
  • Isenção para veículos com 15 anos ou mais de fabricação: Amazonas, Bahia, Goiás, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e Mato Grosso do Sul
  • Isenção para veículos com 18 anos ou mais de fabricação: Mato Grosso
  • Isenção para veículos com 20 anos ou mais de fabricação: São Paulo, Paraná, Acre, Rio Grande do Sul; Minas Gerais (apenas para carros com placa preta)
  • Isenção para veículos fabricados até 2000 (25 anos ou mais): Alagoas
  • Isenção para veículos com 30 anos ou mais de fabricação: Santa Catarina e Tocantins

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Imposto IPVA veículos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

Entenda a partir de qual idade seu carro passa a ser isento do IPVA
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x