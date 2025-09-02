AUTOS
Queridinhos: Veja os carros usados mais vendidos em agosto no Brasil
Liderança segue inabalada porém mudanças aconteceram no segundo lugar
O mercado de seminovos e usados sempre fica em alta no Brasil por diversos motivos, e isso se mostra pelo número de veículos do segmento que foram vendidos no país, 1.719.809. Tal número demonstra um aumento de 20% quando comparado ao mesmo recorte no ano passado, que somou 1.427.548 unidades comercializadas. Todos os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).
Já quando comparado ao mês de julho, aconteceu um crescimento de 0,5%, que representa a negociação de mais de 8.700 carros.
Quais são os seminovos ou usados mais vendidos em agosto?
Volkswagen Gol
Quando são listados, os seminovos e usados mais vendidos no mês de agosto seguem a mesma tendência dos outros meses. Ou seja, como de costume, o Volkswagen Gol segue como líder isolado, com 75.707 vendas. O hatch compacto não esteve em nenhuma outra posição senão a primeira.
É possível encontrar um modelo do Gol no Mercado Livre por R$ 13.500.
Fiat Strada
Um modelo que ascendeu na lista foi a picape da Fiat, a Strada, disputando a posição com outros membros do top 10, o veículo de serviço garantiu a segunda posição com 50.569 vendas, e quase 10 mil de diferença quando comparado com o terceiro lugar.
No Mercado Livre se encontra uma versão da Fiat Strada por R$ 37.000.
Chevrolet Onix
Fechando o top três fica o Chevrolet Onix, um dos modelos mais populares no Brasil desde seu lançamento em 2012 para substituir o Corsa. Em agosto de 2025 o Onix somou 40.904 unidades vendidas.
É possível encontrar uma unidade do Onix no Mercado Livre por R$ 45.900.
Hyundai HB20
Outro famosinho no Brasil, o Hyundai HB20 é o primeiro fora do pódio, somando 40.361 ficando para trás por somente 543 veículos. Esse modelo marcou a entrada da Hyundai no quesito dos compactos no Brasil.
No Mercado Livre se encontra uma unidade do HB20 por R$ 53.000.
Fiat Uno
Fechando o top 5, fica o Fiat Uno, que somou 38.019 unidades vendidas em agosto de 2025. Esse é mais um queridinho dos brasileiros. Tendo seu lançamento em 1984 e se mantendo em alta até então.
No Mercado Livre é possível encontrar um Fiat Uno por R$ 23.900.
Veja os outros carros que compõem o top 10:
- Fiat Palio, com 37.881 unidades vendidas;
- Toyota Corolla, com 28.819 unidades vendidas;
- Volkswagen Saveiro, com 27.609 unidades vendidas;
- Ford Ka, com 27.067 unidades vendidas;
- Ford Fiesta, com 24.845 unidades vendidas.
