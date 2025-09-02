Queridinhos: Veja os carros usados mais vendidos em agosto no Brasil

Seminovo mais vendido no mês de agosto, Gol - Foto: Divulgação | Volkswagen

O mercado de seminovos e usados sempre fica em alta no Brasil por diversos motivos, e isso se mostra pelo número de veículos do segmento que foram vendidos no país, 1.719.809. Tal número demonstra um aumento de 20% quando comparado ao mesmo recorte no ano passado, que somou 1.427.548 unidades comercializadas. Todos os dados são da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Já quando comparado ao mês de julho, aconteceu um crescimento de 0,5%, que representa a negociação de mais de 8.700 carros.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quais são os seminovos ou usados mais vendidos em agosto?

Volkswagen Gol

Quando são listados, os seminovos e usados mais vendidos no mês de agosto seguem a mesma tendência dos outros meses. Ou seja, como de costume, o Volkswagen Gol segue como líder isolado, com 75.707 vendas. O hatch compacto não esteve em nenhuma outra posição senão a primeira.

É possível encontrar um modelo do Gol no Mercado Livre por R$ 13.500.

Seminovo mais vendido no mês de agosto, Gol | Foto: Divulgação | Volkswagen

Fiat Strada

Um modelo que ascendeu na lista foi a picape da Fiat, a Strada, disputando a posição com outros membros do top 10, o veículo de serviço garantiu a segunda posição com 50.569 vendas, e quase 10 mil de diferença quando comparado com o terceiro lugar.

No Mercado Livre se encontra uma versão da Fiat Strada por R$ 37.000.

Segundo seminovo mais vendido no mês de agosto, Strada | Foto: Divulgação | Fiat

Chevrolet Onix

Fechando o top três fica o Chevrolet Onix, um dos modelos mais populares no Brasil desde seu lançamento em 2012 para substituir o Corsa. Em agosto de 2025 o Onix somou 40.904 unidades vendidas.

É possível encontrar uma unidade do Onix no Mercado Livre por R$ 45.900.

Terceiro seminovo mais vendido no mês de agosto, Onix | Foto: Divulgação | Chevrolet

Hyundai HB20

Outro famosinho no Brasil, o Hyundai HB20 é o primeiro fora do pódio, somando 40.361 ficando para trás por somente 543 veículos. Esse modelo marcou a entrada da Hyundai no quesito dos compactos no Brasil.

No Mercado Livre se encontra uma unidade do HB20 por R$ 53.000.

Quarto seminovo mais vendido no mês de agosto, HB20 | Foto: Divulgação | Hyundai

Fiat Uno

Fechando o top 5, fica o Fiat Uno, que somou 38.019 unidades vendidas em agosto de 2025. Esse é mais um queridinho dos brasileiros. Tendo seu lançamento em 1984 e se mantendo em alta até então.

No Mercado Livre é possível encontrar um Fiat Uno por R$ 23.900.

Veja os outros carros que compõem o top 10: