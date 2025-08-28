Ampliação do aeroporto marca investimentos dos 200 anos de Feira

Aeroporto João Durval Carneiro - Foto: Carol Garcia /GOVBA

A ampliação do aeroporto e da drenagem urbana, bem como a promoção de mobilidade eficiente com obras internas e duplicação de parte do Anel do Contorno são alguns projetos estruturantes em andamento em Feira de Santana para oferecer melhor qualidade de vida à população.

O programa ‘Feira 200 anos’ está orçado em US$ 80 milhões, foi aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) e visa dois segmentos fundamentais para reforçar a estrutura urbana.

A proposta é preparar a cidade para a comemoração de dois séculos de emancipação, em 2033. “São projetos estruturantes focados, principalmente, na drenagem urbana sustentável e na mobilidade eficiente”, pontuou o secretário de Planejamento de Feira de Santana, Carlos Brito.

A expectativa é começar logo o processo de licitação, com lançamento do edital para escolha das empresas que devem executar as obras. Ele afirmou que a perspectiva é que a partir do final de outubro a empresa já esteja selecionada. Disse ainda que a gestão municipal tem pressa para o início e a conclusão destes projetos.

Do volume de recursos a serem utilizados, US$ 64 milhões serão financiados, e a contrapartida do município será de US$ 16 milhões. “Através do programa Feira 200 anos vamos implementar ações para gestão e manejo das águas pluviais e de mobilidade urbana, executadas de forma integrada e articulada”, salientou.

Faz parte do projeto a criação de novas avenidas, como o trecho que vai ligar o Vale do Pojuca e Fraga Maia, exemplificou. E também a recuperação das lagoas e urbanização do entorno, para acabar com problemas como enchentes, criando, simultaneamente, mais áreas de lazer.

Outros projetos estão em andamento, como a Policlínica de Feira de Santana, que tem R$ 30 milhões previstos no PAC Saúde, e deverá atender moradores de 71 municípios, reforçando a estrutura já existente e consolidando a posição da cidade como polo regional também na área de saúde. A policlínica será implantada, em área com carência neste tipo de atendimento, com equipe multiprofissional e oferta de consultas especializadas, exames diagnósticos e pequenos procedimentos.

Contorno

Também a duplicação de parte do Anel de Contorno foi autorizada pelo Ministério dos Transportes para acabar com gargalos logísticos que prejudicam o tráfego de veículos, comprometendo a segurança viária.

Atualmente em fase de preparativos dos projetos para edital, estão previstos investimentos de R$ 180 milhões com recursos do Novo PAC, incluindo a requalificação de 7,2 quilômetros entre a BR-324 e a BR-116 Norte.

A construção de três viadutos, cinco passarelas, ciclovia e pista de cooper deve facilitar a ligação aos bairros da zona norte e promover uma conexão eficaz entre a cidade, Salvador e outros municípios da região.

“Será uma bênção quando estiver pronto para usar”, afirmou o motorista de aplicativo, Mauricio Macedo, que mora nos bairros que serão beneficiados diretamente. “Tomara que façam logo, porque vai salvar vidas e melhorar muito nosso dia a dia e de pessoas que estão de passagem pela cidade”, enfatizou, destacando que é urgente.

Aeroporto

A requalificação do Aeroporto João Durval Carneiro, com ampliação da pista em 300 metros e modernização de equipamentos, está no radar do governo estadual, tendo à frente a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Em maio deste ano foram anunciados investimentos de R$ 2 milhões para iniciar o processo de desapropriação de áreas próximas. A meta é permitir pouso e decolagem de aeronaves com capacidade de até 124 passageiros, o que deve reduzir os preços das passagens e viabilizar sua operação comercial, o que deixou de acontecer em 30 de junho deste ano.

Dentro deste processo foi definido, através de edital, o Consórcio ATL/Mozart, formado pelas empresas ATL Engenharia LTDA e Mozart Alemão Consultoria LTDA, para a elaboração dos projetos e execução das obras. No mês de julho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam) concedeu a Licença de Alteração Ambiental (LA) autorizando a adequação da pista.

A demanda é muito antiga e, para congregar diferentes setores da comunidade, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa do Aeroporto de Feira, uma iniciativa do vereador Jorge Oliveira para que a cidade seja dotada de um aeródromo condizente com o desenvolvimento social e econômico.

Para ele, a modernização do aeroporto é fundamental para reforçar a posição da cidade como polo logístico estratégico para o interior do estado. A perspectiva é que venha integrar Feira de Santana às principais rotas aéreas do país, para o transporte de passageiros e de carga.