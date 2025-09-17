Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPUNIDADE

Otto diz que PEC da Blindagem “não passa de jeito nenhum” no Senado

Proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 16

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/09/2025 - 6:24 h | Atualizada em 17/09/2025 - 10:18
Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. -

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD), garantiu que a Casa não vai aprovar a chamada PEC da Blindagem, que passou na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira, 16, com 344 votos a favor e 133 contra o texto, em segundo turno.

"Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", diz o senador. "Nós vamos criar para o nosso eleitor também o direito de não responder ao Judiciário? De escolher se quer ou não responder à lei?", complementou.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sucessão de Bolsonaro: Tarcísio, Zema e Caiado disputam liderança da direita
'Momento histórico', afirma Lídice sobre queda do desemprego no Brasil
Bahia inicia auditoria inédita sobre destino de emendas Pix

Por ser impopular, Otto avalia que a matéria enfrentará dificuldades, caso vá ao plenário. Vale lembrar que o cenário no Senado é diferente da Câmara e matérias polêmicas encontram mais resistência para serem aprovadas. Em 2026, dois terços do Senado serão renovados, o que significa que a grande maioria da Casa deverá tentar uma eleição.

"Não tem 49 votos no Senado", afirmou. Por ser uma PEC, a aprovação depende de quórum qualificado, ou seja, três quintos dos senadores.

O que diz a PEC

A PEC da Blindagem, se aprovada no Congresso, tornaria mais difícil prender deputados e senadores. A prisão só poderia ocorrer em flagrante por crime inafiançável (racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, etc.), caso em que o plenário da Casa ainda decide se a prisão deve ser mantida ou não.

A matéria foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco ocupou a Mesa Diretora, no início de agosto. No entanto, a oposição ao governo Lula (PT) mantém a reivindicação da anistia como pauta "número zero".

Entre os pontos que constam na PEC 3/21 estão:

  • Autorização da Câmara e do Senado para que deputados e senadores sejam processados, na tentativa de enfraquecer a atuação do Judiciário;
  • Votação secreta para autorizar ou não o processo contra o parlamentar;
  • Foro privilegiado no STF para presidentes de partidos nas infrações penais comuns;

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

otto alencar pec da blindagem Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x