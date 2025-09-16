'Momento histórico', afirma Lídice sobre queda do desemprego no Brasil

Deputada federal Lídice da Mata (PSB) - Foto: Chico Ferreira | Divulgação

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou, nesta terça-feira, 16, que o Brasil vive um "momento histórico" com a menor taxa de desemprego já registrada no país. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística (IBGE) apontam que o índice atingiu 5,6% no segundo trimestre, queda em relação aos 6,8% registrados no mesmo período do ano passado.

A socialista ressaltou que a população ocupada alcança mais de 102 milhões de pessoas, também um recorde. “Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 39,1 milhões, o maior volume desde 2012”, comemorou.

Para Lídice, os números refletem a retomada da economia e um mercado de trabalho mais ativo, mas ainda é necessário avançar na defesa dos direitos da classe trabalhadora.

“A redução do desemprego é um indicador fantástico, mas precisamos avançar na aprovação do fim da escala 6x1, pois há um adoecimento generalizado na classe trabalhadora. Também precisamos combater a pejotização desenfreada das relações de trabalho. Parafraseando o ministro do TST, Carlos Brandão, não dá para chamar um entregador que usa uma bicicleta compartilhada de empreendedor”, criticou.

