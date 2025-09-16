Menu
'Momento histórico', afirma Lídice sobre queda do desemprego no Brasil

Dados do IBGE apontam que o desemprego atingiu 5,6% no segundo trimestre

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/09/2025 - 23:35 h
Deputada federal Lídice da Mata (PSB)
Deputada federal Lídice da Mata (PSB)

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou, nesta terça-feira, 16, que o Brasil vive um "momento histórico" com a menor taxa de desemprego já registrada no país. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística (IBGE) apontam que o índice atingiu 5,6% no segundo trimestre, queda em relação aos 6,8% registrados no mesmo período do ano passado.

A socialista ressaltou que a população ocupada alcança mais de 102 milhões de pessoas, também um recorde. “Além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 39,1 milhões, o maior volume desde 2012”, comemorou.

Para Lídice, os números refletem a retomada da economia e um mercado de trabalho mais ativo, mas ainda é necessário avançar na defesa dos direitos da classe trabalhadora.

“A redução do desemprego é um indicador fantástico, mas precisamos avançar na aprovação do fim da escala 6x1, pois há um adoecimento generalizado na classe trabalhadora. Também precisamos combater a pejotização desenfreada das relações de trabalho. Parafraseando o ministro do TST, Carlos Brandão, não dá para chamar um entregador que usa uma bicicleta compartilhada de empreendedor”, criticou.

Desemprego: Brasil atinge marca histórica em 2025

A taxa de desemprego no Brasil alcançou um recuo de 5,6% neste trimestre, que encerrou em julho, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o percentual mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) que vem fazendo registros desde 2012.

No trimestre anterior, que terminou em abril, a taxa era de 6,6%. No ano passado, considerando o mesmo recorte de tempo, era de 6,9%.

A desocupação afeta 6,11 milhões de brasileiros no trimestre estudado, sendo o menor número desde o final de 2013, que era de 6,10 milhões. O resultado demonstra uma queda de 14,2% (1 milhão de pessoas) quando comparado ao trimestre anterior e 16% (menos 1,2 milhão) quando comparado com o ano passado.

