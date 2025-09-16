CASA NOVA
Marcinho Oliveira deixa União Brasil e assume presidência de partido
Deputado estadual participou de coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 16, quando anunciou filiação a nova sigla
Por Yuri Abreu
Figura carimbada em vários eventos ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no interior da Bahia, o deputado estadual Marcinho Oliveira anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 16, que vai deixar o União Brasil, partido pelo qual foi eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em 2022, após receber 104.969 votos.
Em coletiva de imprensa realizada no Comitê de Imprensa do legislativo estadual, o parlamentar confirmou que o destino será o PRD — ele, inclusive, será o presidente do diretório estadual da sigla.
Questionado sobre o alinhamento político da legenda, Marcinho garantiu que a postura será de independência, descartando, pelo menos por enquanto, estar na base do petista.
“A gente está em uma forma de criação de um novo caminho, de um caminho independente, de um caminho transparente longe dos extremos e longe de tudo que for de forma imposta. O PRD vai ter como objetivo primeiro dialogar e construir políticas públicas ouvindo os nossos filiados”, afirmou Marcinho Oliveira.
Sem risco de perder o mandato
Ainda segundo o parlamentar, a desfiliação do União Brasil já foi autorizada pela Justiça Eleitoral, com o embarque no PRD devendo ser confirmado ainda nesta semana. "Hoje a gente já está liberado para sair do partido, em comum acordo, de forma que a gente não corra nenhum tipo de risco de perder mandato", garantiu.
Federação com o Solidariedade
A chegada do parlamentar ao PRD coincide com a recente formação, em junho deste ano, da Federação Renovação Solidária, em conjunto com o Solidariedade. Conforme Marcinho Oliveira, o grupo, aqui no estado, será comandado por um colegiado de quatro pessoas.
“A gente faz parte de uma federação com o Solidariedade. E essa federação vai ser presidida na Bahia por um núcleo colegiado, tendo dois integrantes de cada partido. E vai ser tudo discutido por esse colegiado. O que for melhor para o grupo será decidido. A gente não tem problema nenhum com o Solidariedade. Eu me dou muito bem com o deputado Luciano Araújo [presidente do Solidariedade na Bahia]. Vamos ter uma relação harmônica para colocar o nosso projeto para a frente”, acrescentou o parlamentar.
