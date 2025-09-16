POLÍTICA
Federação União-PP vem perdendo força após adesões à base de Jerônimo
Gestor de Iramaia (Chapada Diamantina) e presidente da Câmara de Vereadores do município foram os últimos a declarar apoio ao governador da Bahia
Por Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ganhou mais dois apoios de políticos do estado que, em 2022, marcharam ao lado do ex-prefeito ACM Neto (União). Nesta terça-feira, 16, o prefeito de Iramaia (Chapada Diamantina), Piu de Santo (PP), declarou apoio ao petista, durante reunião em Salvador.
Para efetivar essa aproximação, o pepista buscou diálogo com deputados da base de Jerônimo e retirou o apoio ao deputado estadual Sandro Régis (União Brasil), com quem havia caminhado no último pleito. Agora, o apoio será dado ao também deputado estadual Marquinho Viana (PV). A movimentação foi vista como elemento de enfraquecimento da Federação União Brasil-PP na Bahia.
“O povo de Iramaia tinha o desejo de nos ver junto ao governo do estado, conversei com meu grupo político e recebi carta-branca para buscar essa aproximação. Sou um homem que preza pela honestidade e cumprimento da palavra, estou aqui e serei seu aliado governador”, disse Piu na reunião que ainda contou com um grupo de secretários e vereadores da cidade.
“Os deputados que a gente vinha caminhando não serviam para nossa relação com o estado. Busquei novos deputados que pudessem ajudar”, completou.
Presidente da Câmara Municipal também muda de lado
Além do prefeito, o vereador e presidente da Câmara de Iramaia, Elzo Bastos, eleito pelo União Brasil, declarou mudança de lado e apoio a Jerônimo em 2026. “Estamos aqui prontos para estar ao lado do governador nessa caminhada. Pode contar com a gente em nome dos vereadores que estão aqui, estamos juntos para apoiar o prefeito, o governador e os nossos novos deputados”, afirmou o edil.
