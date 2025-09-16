Salvador é destaque nacional em gestão e transparência financeira

Título de Salvador - Foto: Ascom Sefaz Salvador

Salvadorfoi reconhecida como referência nacional em boa gestão de dinheiro público. Em uma cerimônia em Brasília, a capital baiana recebeu o Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, concedido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Fazenda.

O reconhecimento trouxe consigo a nota máxima: Capag A+, apresentada junto com o título na última segunda-feira, 15. Isso significa que a capital baiana alcançou uma boa pontuação na avaliação de sua saúde financeira, mostrando que mantém as contas em dia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a cidade foi eleita a capital com os melhores dados financeiros e fiscais na categoria “Melhor Desempenho Nacional”. A pontuação subiu de 99,63% para 100% em relação ao ano anterior. Para o prefeito Bruno Reis (União Brasil), a honraria é motivo de comemoração.

“Esse reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional é motivo de orgulho para todos nós que fazemos a gestão de Salvador. Nossa cidade tem se destacado nacionalmente não apenas pelas grandes obras, programas sociais e transformações urbanas, mas também pelo compromisso com a transparência, o equilíbrio fiscal e o uso responsável dos recursos públicos”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

A boa gestão financeira, segundo Bruno, é o alicerce que nos permite fazer investimentos que garantiram a transformação vivida por Salvador nos últimos anos.

“Esse resultado é fruto de muito planejamento, dedicação e responsabilidade. Seguiremos firmes nesse propósito, com as contas organizadas, com credibilidade e capacidade de investir cada vez mais no desenvolvimento social e econômico de Salvador”, salientou.

Já a secretária da Fazenda (Sefaz) de Salvador, Giovanna Victer, diz que o título mostra que "as práticas implementadas demonstram equilíbrio e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Consideramos a sustentabilidade fiscal essencial para continuarmos a promover o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade”.

Capag

Salvador obteve a nota A+, a mais alta da avaliação, posicionando-se entre as cidades com melhor desempenho fiscal do país. O Capag é publicado anualmente e tem como objetivo avaliar a saúde fiscal dos estados e municípios.

A metodologia considera o “endividamento”, que afere o tamanho da dívida relativa à receita corrente líquida e a capacidade do ente federativo de cumprir suas obrigações financeiras no longo prazo; a “Liquidez Relativa”, responsável por medir o nível das obrigações financeiras em relação à disponibilidade de caixa; e a “Poupança Corrente”, que aponta a relação entre despesas e receitas correntes. A partir dessa análise, é atribuída uma nota que classifica a situação fiscal do ente federativo.

Com a nota A+, Salvador mantém a prerrogativa de contratar novas operações de crédito com condições mais vantajosas para a cidade devido à garantia da União.