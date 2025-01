IPVA isento em 2025: Sefaz define se seu carro tem direito na Bahia

Base de cálculo para um carro usado parte do valor venal constante em tabela anualmente elaborada pela Sefaz - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) define os casos que envolvem isenções de pagamento do imposto no estado. A aliquota é de 3% para para automóveis movidos a óleo diesel e 2,5% para aqueles que são movidos a outros tipos de combustíveis.

Ainda segundo as informações da pasta estadual, a base de cálculo para um carro novo parte do valor venal constante na nota fiscal ou no documento que represente a transmissão de propriedade. Já para veículo usado o critério é o valor venal constante em tabela anualmente elaborada pela Sefaz com base nos preços médios de mercado.