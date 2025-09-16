Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAIBA O QUE ESTÁ EM JOGO

PEC da Blindagem é aprovada; saiba o que pode mudar com proposta

Aprovada em dois turnos, texto segue para análise do Senado

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

16/09/2025 - 21:14 h | Atualizada em 17/09/2025 - 7:03
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) -

Como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos, na noite desta terça-feira, 16, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Blindagem, que estabelece mais proteção contra as ações judiciais contra deputados e senadores.

O placar foi de 353 votos favoráveis, 134 desaprovaram a proposta e apenas uma abstenção. Já em segundo turno, por volta das 23h30, o placar foi o seguinte: 344 votos contra 133. Agora, segue para análise do Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta, quer retomar o texto constitucional existente há 37 anos, e vem sendo endossada por partidos de centro e direita, principalmente os que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os pontos que constam na PEC 3/21 estão:

  • Autorização da Câmara e do Senado para que deputados e senadores sejam processados, na tentativa de enfraquecer a atuação do Judiciário;
  • Votação secreta para autorizar ou não o processo contra o parlamentar;
  • Foro privilegiado no STF para presidentes de partidos nas infrações penais comuns.

Antes, por 324 votos a 137, os legisladores derrubaram um requerimento para retirar o tema da pauta. Para aprovação da medida, é necessário que a matéria tenha, no mínimo, 308 votos favoráveis.

Leia Também:

Câmara dos Deputados aprova acordos internacionais
Câmara dos Deputados cria grupo para discutir reforma administrativa
Câmara dos Deputados aprova aumento salarial para servidores federais
Câmara dos Deputados debate invasões de terra na Bahia

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por sua vez, defendeu a proposição como “fortalecimento da atividade parlamentar”.

Nesta manhã, o chefe do Legislativo ainda designou o deputado baiano Cláudio Cajado (PP)para assumir a relatoria do substutivo da matéria.

Durante a leitura do documento, o progressista afirmou que a necessidade de autorização do Congresso Nacional para a abertura de processos contra parlamentares. "É o modelo mais equilibrado, equânime e democrático" para preservar o Legislativo.

Já em conversa com jornalistas, Cajado diz que a nova proposta é uma tentativa de proteger os congressistas de possíveis "perseguição política".

"Isso aqui não é uma licença para abusos do exercício do mandato, é um escudo protetivo da defesa do parlamentar, da soberania do voto e, acima de tudo, do respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal", disse.

Entenda a PEC

A PEC da Blindagem torna mais difícil prender deputados e senadores. A prisão só poderia ocorrer em flagrante por crime inafiançável (racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, etc.), caso em que o plenário da Casa ainda decide se a prisão deve ser mantida ou não.

A matéria foi uma das reivindicações da oposição no momento em que o bloco ocupou a Mesa Diretora, no início de agosto. No entanto, a oposição ao governo Lula (PT) mantém a reivindicação da anistia como pauta "número zero".

Votação da bancada baiana

Votaram a favor:

  • Adolfo Viana (PSDB-BA)
  • Arthur O. Maia (União-BA)
  • Bacelar (PV-BA)
  • Capitão Alden (PL-BA)
  • Claudio Cajado (PP-BA)
  • Dal Barreto (União-BA)
  • Diego Coronel (PSD-BA)
  • Elmar Nascimento (União-BA)
  • Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
  • Gabriel Nunes (PSD-BA)
  • José Rocha (União-BA)
  • Leo Prates (PDT-BA)
  • Leur Lomanto Jr. (União-BA)
  • Márcio Marinho (Republicanos-BA)
  • Mário Negromonte Jr (PP-BA)
  • Neto Carletto (Avante-BA)
  • Paulo Azi (União-BA)
  • Paulo Magalhães (PSD-BA)
  • Raimundo Costa (Podemos-BA)
  • Ricardo Maia (MDB-BA)
  • Roberta Roma (PL-BA)
  • Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Votaram contra:

  • Alice Portugal (PCdoB-BA)
  • Antonio Brito (PSD-BA)
  • Charles Fernandes (PSD-BA)
  • Daniel Almeida (PCdoB-BA)
  • Ivoneide Caetano (PT-BA)
  • Jorge Solla (PT-BA)
  • Joseildo Ramos (PT-BA)
  • Josias Gomes (PT-BA)
  • Lídice da Mata (PSB-BA)
  • Otto Alencar Filho (PSD-BA)
  • Pastor Isidório (Avante-BA)
  • Valmir Assunção (PT-BA)
  • Waldenor Pereira (PT-BA)
  • Zé Neto (PT-BA)

Abstenção:

Alex Santana (Republican-BA)

Não votaram:

  • João Leão (PP-BA)
  • João Carlos Bacelar (PL-BA)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados pec da blindagem Senado STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x