Caetano, Gil e Chico Buarque se unem em ato contra a PEC da Blindagem

Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque se uniram para um ato musical contra a PEC da Blindagem, aprovada nesta semana pela Câmara dos Deputados. Os artistas realizarão apresentações no Rio de Janeiro, neste domingo, 21, em prol do fim da medida que visa proteger parlamentares de crimes hediondos.

O anúncio foi feito pelo perfil Mídia Ninja, em colaboração com a conta oficial de Caetano. “Encontro de Gigantes. Vai ser Histórico, @caetanoveloso @gilbertogil e @chicobuarque contra a PEC da Bandidagem. Fiquem atentos nas nossas redes para mais informações”, dizia a legenda do post.

A publicação ainda alega que o ato musical acontecerá no Posto 5, localizado na praia de Copacabana, a partir das 14 horas. “Rio de Janeiro nas ruas. Sem anistia. PEC da bandidagem não”, escreveram no card.

Além do Rio de Janeiro, outras cidades também contarão com manifestações contra a PEC. Em Salvador, a manifestação vai acontecer no Morro do Cristo, na Barra, às 9h, no domingo, 21 de setembro.

Caetano Veloso detonou nova PEC

Caetano Veloso já havia se manifestado publicamente sobre seu descontentamento com relação à PEC. Em seu perfil do X, o antigo Twitter, o artista fez uma série de críticas a postura dos deputados e afirmou que a população precisava agir.

“A PEC da Bandidagem tem que receber da sociedade brasileira uma resposta socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desses. Ainda mais sendo, agora, às pressas, levado à frente esse projeto de anistia. Não pode ficar sem resposta!”, escreveu ele.

“A gente tem que ir pra rua, pra frente do congresso como já fomos outras vezes, voltar a dizer que não admitimos isso como povo e como nação. Não admitimos!”, completou.

Mas o que é a PEC da Blindagem?

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem pretende criar novos mecanismos de proteção judicial aos parlamentares em ações penais. Chamada também de PEC 3/2021, ela prevê a autorização do Poder Legislativo para a abertura de processos criminais, em um prazo de 90 dias.

Caso seja aprovada também pelos senadores, a decisão fará com que o Supremo Tribunal Federal (STF) perca o aval para abrir processos criminais contra os parlamentares, independente do crime que cometam.

Pela PEC, em casos de crime inafiançável, como racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e outros, os autos do processo devem ser enviados à Câmara ou ao Senado em até 24 horas. A decisão de manter preso o deputado ou senador, será feita por votação entre os parlamentares.

