LUTO

Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Ex participante de A Fazenda faleceu na madrugada deste domingo

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 9:30 h | Atualizada em 21/09/2025 - 9:45
Mantovani participou de edição de A Fazenda
Mantovani participou de edição de A Fazenda

O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani morreu, na madrugada deste domingo, 21, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O trágico incidente ocorreu na Ponte da Cidade Jardim, por volta da uma hora da manhã.

JP Mantovani pilotava sua moto, uma Harley, quando perdeu o controle, escorregou e caiu, sendo atropelado por um caminhão.

As primeiras informações indicam que ele sofreu ferimentos fatais devido ao impacto.

Trajetória

Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV, tendo trabalhado no extinto programa Tudo É Possível, da TV Record, apresentado por Ana Hickmann.

Durante sua participação na oitava temporada de A Fazenda, ele se envolveu com a cantora Li Martins, e o relacionamento continuou após o confinamento, resultando no nascimento de sua filha, Antonella.

A notícia da morte de JP Mantovani repercutiu nas redes sociais, onde muitos fãs e amigos prestaram homenagens e lamentaram a perda.

