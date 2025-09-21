Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto

Mantovani participou de edição de A Fazenda - Foto: Reprodução

O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani morreu, na madrugada deste domingo, 21, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O trágico incidente ocorreu na Ponte da Cidade Jardim, por volta da uma hora da manhã.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

JP Mantovani pilotava sua moto, uma Harley, quando perdeu o controle, escorregou e caiu, sendo atropelado por um caminhão.

As primeiras informações indicam que ele sofreu ferimentos fatais devido ao impacto.

Trajetória

Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV, tendo trabalhado no extinto programa Tudo É Possível, da TV Record, apresentado por Ana Hickmann.

Durante sua participação na oitava temporada de A Fazenda, ele se envolveu com a cantora Li Martins, e o relacionamento continuou após o confinamento, resultando no nascimento de sua filha, Antonella.

A notícia da morte de JP Mantovani repercutiu nas redes sociais, onde muitos fãs e amigos prestaram homenagens e lamentaram a perda.