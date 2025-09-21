LUTO
Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto
Ex participante de A Fazenda faleceu na madrugada deste domingo
O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani morreu, na madrugada deste domingo, 21, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.
O trágico incidente ocorreu na Ponte da Cidade Jardim, por volta da uma hora da manhã.
JP Mantovani pilotava sua moto, uma Harley, quando perdeu o controle, escorregou e caiu, sendo atropelado por um caminhão.
As primeiras informações indicam que ele sofreu ferimentos fatais devido ao impacto.
Trajetória
Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV, tendo trabalhado no extinto programa Tudo É Possível, da TV Record, apresentado por Ana Hickmann.
Durante sua participação na oitava temporada de A Fazenda, ele se envolveu com a cantora Li Martins, e o relacionamento continuou após o confinamento, resultando no nascimento de sua filha, Antonella.
A notícia da morte de JP Mantovani repercutiu nas redes sociais, onde muitos fãs e amigos prestaram homenagens e lamentaram a perda.
