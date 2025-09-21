Menu
HOME > BRASIL
Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS

Medicação é forma eficaz de prevenção à infecção pelo vírus HIV e deve ser tomada por pessoas mais vulneráveis

Redação

Por Redação

21/09/2025 - 8:56 h | Atualizada em 21/09/2025 - 9:38
PrEP é uma forma eficaz de prevenção à infecção pelo vírus HIV
PrEP é uma forma eficaz de prevenção à infecção pelo vírus HIV

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde vai avaliar a inclusão da forma injetável da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) no SUS. Atualmente, os serviços públicos já oferecem os medicamentos sob a forma de comprimidos, que devem ser tomados diariamente, ao contrário da versão injetável, aplicada a cada dois meses.

Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS

PrEP é uma forma eficaz de prevenção à infecção pelo vírus HIV e deve ser tomada por pessoas mais vulneráveis ao contato com o vírus. O parecer da Conitec é o 1º passo para a inclusão de qualquer tecnologia no SUS. A comissão pode ser favorável ou contrária à incorporação e analisa critérios científicos e econômicos, além de ouvir a população em consultas públicas..

O pedido de parecer foi feito pela farmacêutica GSK, produtora do cabotegravir, 1ª PrEP injetável de longa duração aprovada para uso no Brasil, com apoio da Sociedade Brasileira de Infectologia.

O Ministério da Saúde já vem avaliando as possíveis vantagens do medicamento, por meio da pesquisa ImPrEP CAB, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz..

Estudo feito com 1.400 pessoas, em 6 cidades brasileiras, mostrou que 83% preferiram utilizar o cabotegravir, em vez dos comprimidos, e 94% dessas compareceram ao serviço de saúde para tomar as injeções no prazo correto, o que assegurou que elas permanecessem protegidas ao longo do tratamento. Nenhuma delas foi infectada pelo vírus.

x