Lucas Halter defende Dudu após expulsão no Vitória: "não vamos expor"

O capitão do Vitória, Lucas Halter, se pronunciou sobre a expulsão do volante Dudu na derrota para o Fluminense. Ele garantiu que o elenco está unido e que os jogadores irão blindar o companheiro para que ele supere a infelicidade.

O Vitória terá um confronto direto contra o Grêmio no próximo domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida acontece em meio a um momento de pressão após a derrota para o Fluminense, no Barradão, por 1 a 0.

No jogo deste sábado, 20, o volante Dudu, em sua primeira partida como titular desde o retorno ao clube, foi expulso com apenas 25 minutos. A situação obrigou o técnico Rodrigo Chagas a modificar a equipe, sacando Osvaldo para a entrada de Ronald. A substituição gerou irritação no atacante, que deixou o campo bastante contrariado e disparou: “jogador burro”.

Apesar da polêmica, o clima no elenco foi de união. O zagueiro Lucas Halter, capitão da equipe, saiu em defesa de Dudu e garantiu apoio total ao companheiro para superar o episódio.

“Foi uma infelicidade do Dudu, todo mundo viu. Acho que a sede de querer ganhar, de fazer um bom jogo, ocorreu com que ele fosse expulso. A gente tomou o gol logo depois que a gente estava com um a menos, e isso todo mundo viu. Mas, nosso elenco está fechado, os erros acontecem. Não vamos expor ninguém. A gente só quer o melhor do Dudu dentro do elenco”, afirmou.

O defensor ressaltou ainda a qualidade do volante e reforçou a necessidade de blindar o jogador neste momento: “A gente sabe da qualidade que ele tem. É um menino muito bom. E acontece, cara. A gente vai fortalecer mentalmente ele, que ele precisa agora nessa situação. E é isso. O vestiário fica com clima de quem perdeu. É normal, né? As cobranças fazem parte, mas como eu falei, ninguém solta a mão de ninguém dentro desse elenco. Isso é nítido, a gente é uma família realmente. E só nós podemos dar a volta por cima".