Vitória perde para o Fluminense no Barradão e se complica no Z-4

O Vitória perdeu para o Fluminense por 1 a 0 e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão. Dudu foi expulso e Hércules marcou o gol da vitória. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Mesmo diante de sua torcida, o Vitória sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 20, o Leão da Barra recebeu o Fluminense, no Barradão, e acabou superado pelo rival, que venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Hércules.

Com o resultado, o Vitória permanece na zona de rebaixamento, com 22 pontos, ocupando a 17ª posição. A situação pode se agravar, já que o Juventude ainda entra em campo nesta rodada e pode ultrapassar o Rubro-Negro, mesmo com dois jogos a menso que o Leão da Barra.

O jogo

A partida começou com um cartão amarelo para o volante Dudu logo aos 30 segundos do primeiro tempo, após falta em Lima. Não demorou muito para o camisa 21 ser advertido com o segundo cartão e deixar o Vitória com um a menos em campo. Aos 25 minutos da etapa inicial, o jogador entrou com a sola no pé de Cannobio e foi mandado para o vestiário.

Se o início do jogo havia sido “morno”, depois da expulsão de Dudu o Fluminense passou a imprimir ritmo à partida. Aos 30 minutos — apenas cinco após a expulsão do volante —, o argentino Germán Cano acertou a trave de Lucas Arcanjo após belo cruzamento na área, tirando um suspiro de alívio da torcida rubro-negra.

Após uma grande pressão, o Fluminense tirou o zero do placar. Pelo lado direito da defesa rubro-negra, Germán Cano tentou cruzar na área, a bola bateu na marcação e sobrou “limpa” para Hércules, que acertou o canto esquerdo da meta defendida por Lucas Arcanjo e abriu o placar: 1 a 0 Fluminense aos 36 minutos.

Apesar da desvantagem não só no placar, mas também numérica, o Vitória quase igualou pouco tempo depois. Em boa trama do ataque rubro-negro, Matheuzinho tocou para Kayzer, que viu Erick livre no corredor. O camisa 33 encheu o pé, mas acertou a trave.

Para ficar tudo igual — pelo menos na questão numérica em campo —, o Fluminense também teve um jogador expulso. Já no final da etapa inicial, o zagueiro Igor Rabello recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o campo.

Já na segunda etapa, o Vitória só chegou com perigo por volta dos 34 minutos, quando Matheuzinho invadiu a área tricolor e encontrou o lateral-esquerdo Ramon sozinho. No entanto, a veio na perna direita do camisa 13, que acabou finalizando para fora.

Precisando do resultado, o Leão da Barra permaneceu pressionando o Fluminense em busca do gol de empate. Por volta dos 40 minutos da etapa final, o atacante Romarinho quase igualou o placar após dominar a bola no peito e chutar para o gol, mas o goleiro Fábio fez uma bela defesa e mandou a bola para escanteio.

Já nos acréscimos, o Fluminense até chegou a ampliar o placar com Lavega depois de um belíssimo chute. Contudo, a bandeirinha marcou impedimento e o gol foi devidamente anulado.



Ficha técnica

Vitória x Fluminense

O que: 24ª rodada do Brasileirão

Data: 20/09 - às 16h

Local: Barradão

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Fernanda Kruger (MT)

Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Pepê, Dudu e Matheuzinho; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Ignácio, Fuentes; Otávio, Hércules, Lima; Serna, Canobbio e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

Próximo jogo

O Vitória só volta à campo no próximo domingo, 28, às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.