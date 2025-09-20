RETORNO!
Com Tiago de volta, Bahia divulga lista de relacionados contra o Ceará
Bahia terá 24 jogadores relacionados para o duelo diante do Ceará
Por Téo Mazzoni
O Bahia terá 24 jogadores à disposição para a partida de logo mais, às 18h30, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Para o duelo, a grande novidade é o retorno do atacante Tiago, recuperado da entorse sofrida no joelho, que reforça a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.
O zagueiro David Duarte, com lesão muscular na coxa, foi vetado pelo departamento médico e não poderá atuar. Além dele, outros atletas seguem fora de combate. Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo continuam em processo de transição física e técnica, enquanto Erick Pulga e João Paulo seguem em tratamento.
Leia Também:
Confira os convocados do Bahia:
- Goleiros: Ronaldo, Victor e Danilo
- Laterais: Gilberto, Juba, Zé Guilherme, Arias e Iago
- Zagueiros: Fredi, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Luiz Gustavo
- Meio-campistas: Vitinho, Acevedo, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Cauly, Jean Lucas, Michel Araujo e Rezende
- Atacantes: Tiago, Kayky, Willian José e Sanabria
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes