Com Tiago de volta, Bahia divulga lista de relacionados contra o Ceará

Confira a lista de 24 jogadores convocados por Rogério Ceni para a partida do Bahia contra o Ceará. Tiago retorna ao time, mas David Duarte e outros atletas estão fora. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia terá 24 jogadores à disposição para a partida de logo mais, às 18h30, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Para o duelo, a grande novidade é o retorno do atacante Tiago, recuperado da entorse sofrida no joelho, que reforça a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

O zagueiro David Duarte, com lesão muscular na coxa, foi vetado pelo departamento médico e não poderá atuar. Além dele, outros atletas seguem fora de combate. Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo continuam em processo de transição física e técnica, enquanto Erick Pulga e João Paulo seguem em tratamento.

Confira os convocados do Bahia: