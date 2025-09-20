Menu
RETORNO!

Com Tiago de volta, Bahia divulga lista de relacionados contra o Ceará

Bahia terá 24 jogadores relacionados para o duelo diante do Ceará

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/09/2025 - 16:49 h
Confira a lista de 24 jogadores convocados por Rogério Ceni para a partida do Bahia contra o Ceará. Tiago retorna ao time, mas David Duarte e outros atletas estão fora.
Confira a lista de 24 jogadores convocados por Rogério Ceni para a partida do Bahia contra o Ceará. Tiago retorna ao time, mas David Duarte e outros atletas estão fora.

O Bahia terá 24 jogadores à disposição para a partida de logo mais, às 18h30, contra o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Para o duelo, a grande novidade é o retorno do atacante Tiago, recuperado da entorse sofrida no joelho, que reforça a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni.

O zagueiro David Duarte, com lesão muscular na coxa, foi vetado pelo departamento médico e não poderá atuar. Além dele, outros atletas seguem fora de combate. Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo continuam em processo de transição física e técnica, enquanto Erick Pulga e João Paulo seguem em tratamento.

Leia Também:

Histórico! Bahia aplica 28 gols em um único jogo no Campeonato Baiano
Nestor entra no top-5 de mais participações em gols do Bahia
Aila se declara ao Bahia antes de bater marca histórica pelo Tricolor

Confira os convocados do Bahia:

  • Goleiros: Ronaldo, Victor e Danilo
  • Laterais: Gilberto, Juba, Zé Guilherme, Arias e Iago
  • Zagueiros: Fredi, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Luiz Gustavo
  • Meio-campistas: Vitinho, Acevedo, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Cauly, Jean Lucas, Michel Araujo e Rezende
  • Atacantes: Tiago, Kayky, Willian José e Sanabria

Tags:

Bahia Bahia x Ceará campeonato brasileiro Rogério Ceni Tiago

x