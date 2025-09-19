Menu
ESPORTES
GIGANTE!

Aila se declara ao Bahia antes de bater marca histórica pelo Tricolor

Zagueira será a primeira jogadora a completar 100 jogos pelas Mulheres de Aço

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

19/09/2025 - 19:01 h
Aila, zagueira do Bahia
Aila, zagueira do Bahia

A primeira jogadora a completar 100 jogos pelo Bahia tem nome: Aila Santana. A zagueira faz seu jogo centenário pelas Mulheres de Aço neste sábado, 20, contra o Botafogo (BA), pela quinta rodada do Campeonato Baiano, e se declarou ao clube em entrevista coletiva.

Baiana e torcedora tricolor, a defensora revelou que vestir a camisa azul, vermelha e branca "sempre foi um sonho". Aila defende o Bahia desde 2019 e é a jogadora mais longeva no clube, ao lado da atacante Ellen.

"Estou muito feliz de atingir essa marca. Sempre foi um sonho jogar pelo Bahia, o time que eu torço. E estar completando 100 jogos, minha família está muito ansiosa, tem alguns torcedores que entram em contato comigo já guardando essa marca aí também. Estou muito feliz", comentou.

Tem que respeitar a história de Aila no Bahia. Chegou para a Série A2 do Brasileirão, conquistou o acesso à elite em 2020, e ainda viu o clube suspender as atividades da modalidade por falta de calendário e queda de receitas em 2022.

Após uma passagem pelo Atlético-MG, a zagueira retornou ao Tricolor em 2023 e, de volta a Salvador, ajudou o clube a conquistar o título da segunda divisão do Brasileirão, além de ter participado de quatro títulos do penta consecutivo no Campeonato Baiano.

"Eu poderia citar vários (momentos marcantes), desde o primeiro acesso que a gente teve, mas também teve agora recentemente o título nacional. A instituição tinha um bom tempo que não conquistava um título desse e a gente conseguiu. Teve agora também o penta do Baiano, então eu poderia enumerar várias competições e triunfos que a gente fez", completou.

Aila Bahia

