DM CHEIO
Repleto de desfalques, Bahia encerra preparação para enfrentar o Ceará
Bahia finalizou sua preparação com uma longa lista de desfalques para o duelo contra o Ceará
Por Téo Mazzoni
O Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Ceará repleto de desfalques. Para o duelo contra o Vozão, neste sábado, 20, o técnico Rogério Ceni não vai contar com oito jogadores: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo, Caio Alexandre, João Paulo, Erick Pulga e David Duarte.
Os cinco primeiros da lista de ausências participaram de um novo trabalho de transição física e técnica, com atividades na academia, enquanto os últimos três permaneceram em tratamento no Departamento Médico.
Apesar da extensa lista de desfalques, o técnico Rogério Ceni deverá contar com o retorno do atacante Tiago. O camisa 77 voltou a treinar normalmente com o grupo na quinta-feira, 18, e deve compor a lista de relacionados do comandante tricolor para a partida contra o Ceará.
Leia Também:
O treino
O Bahia finalizou, nesta sexta-feira, 19, a preparação para enfrentar o Ceará, em duelo marcado para este sábado, 20, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza. A delegação tricolor viaja ainda hoje para a capital cearense.
O elenco trabalhou no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, sob comando do técnico Rogério Ceni. A primeira parte do treino foi dedicada à construção de jogadas, seguida por uma atividade tática, em que o treinador interrompeu os lances em diversos momentos para orientar o posicionamento da equipe.
Na etapa final, os jogadores treinaram finalizações, encerrando a preparação para o confronto direto contra o Vozão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes