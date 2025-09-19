Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DM CHEIO

Repleto de desfalques, Bahia encerra preparação para enfrentar o Ceará

Bahia finalizou sua preparação com uma longa lista de desfalques para o duelo contra o Ceará

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/09/2025 - 12:59 h
O Bahia terá uma longa lista de desfalques para o jogo contra o Ceará, mas o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Tiago.
O Bahia terá uma longa lista de desfalques para o jogo contra o Ceará, mas o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Tiago. -

O Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Ceará repleto de desfalques. Para o duelo contra o Vozão, neste sábado, 20, o técnico Rogério Ceni não vai contar com oito jogadores: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo, Caio Alexandre, João Paulo, Erick Pulga e David Duarte.

Os cinco primeiros da lista de ausências participaram de um novo trabalho de transição física e técnica, com atividades na academia, enquanto os últimos três permaneceram em tratamento no Departamento Médico.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da extensa lista de desfalques, o técnico Rogério Ceni deverá contar com o retorno do atacante Tiago. O camisa 77 voltou a treinar normalmente com o grupo na quinta-feira, 18, e deve compor a lista de relacionados do comandante tricolor para a partida contra o Ceará.

Leia Também:

Enquete: o Bahia consegue voltar ao G-4 em cima do Ceará?
Bahia encara Bragantino nas quartas da Copa do Brasil Feminina
Ceará tem mais um desfalque confirmado para jogo contra o Bahia

O treino

O Bahia finalizou, nesta sexta-feira, 19, a preparação para enfrentar o Ceará, em duelo marcado para este sábado, 20, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza. A delegação tricolor viaja ainda hoje para a capital cearense.

O elenco trabalhou no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, sob comando do técnico Rogério Ceni. A primeira parte do treino foi dedicada à construção de jogadas, seguida por uma atividade tática, em que o treinador interrompeu os lances em diversos momentos para orientar o posicionamento da equipe.

Na etapa final, os jogadores treinaram finalizações, encerrando a preparação para o confronto direto contra o Vozão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ceará Futebol Rogério Ceni Tiago

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia terá uma longa lista de desfalques para o jogo contra o Ceará, mas o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Tiago.
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

O Bahia terá uma longa lista de desfalques para o jogo contra o Ceará, mas o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Tiago.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

O Bahia terá uma longa lista de desfalques para o jogo contra o Ceará, mas o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Tiago.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

O Bahia terá uma longa lista de desfalques para o jogo contra o Ceará, mas o técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno de Tiago.
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x