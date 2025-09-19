DEFINIDO!
Bahia encara Bragantino nas quartas da Copa do Brasil Feminina
Mulheres de Aço conheceram seu adversário na próxima fase e jogarão fora de casa em partida única
Por Téo Mazzoni
O Bahia conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina nesta sexta-feira, 19, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As mulheres de Aço vão enfrentar o Red Bull Bragantino.
A partida será única, com mando de campo do adversário, e a data base está prevista para a próxima quarta-feira, 24.
Leia Também:
O time feminino do Esquadrão chega às quartas embalado por campanhas sólidas nas fases anteriores. Nas oitavas, eliminou o Atlético-MG ao vencer por 1 a 0, enquanto na terceira fase já havia superado o Grêmio, também pelo mesmo placar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes