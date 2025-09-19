Menu
DEFINIDO!

Bahia encara Bragantino nas quartas da Copa do Brasil Feminina

Mulheres de Aço conheceram seu adversário na próxima fase e jogarão fora de casa em partida única

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/09/2025 - 11:41 h
O Bahia, com seu time feminino, as Mulheres de Aço, terá o Red Bull Bragantino como adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será única.
O Bahia conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina nesta sexta-feira, 19, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As mulheres de Aço vão enfrentar o Red Bull Bragantino.

A partida será única, com mando de campo do adversário, e a data base está prevista para a próxima quarta-feira, 24.

O time feminino do Esquadrão chega às quartas embalado por campanhas sólidas nas fases anteriores. Nas oitavas, eliminou o Atlético-MG ao vencer por 1 a 0, enquanto na terceira fase já havia superado o Grêmio, também pelo mesmo placar.

