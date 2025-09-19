Menu
CEARÁ X BAHIA

Ceará tem mais um desfalque confirmado para jogo contra o Bahia

Lucas Mugni, ex-jogador do Bahia, é mais um desfalque no Ceará

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/09/2025 - 10:32 h
Lucas Mugni está fora do confronto por lesão
Lucas Mugni está fora do confronto por lesão -

O meio-campista Lucas Mugni não enfrenta o Bahia neste sábado, 20, às 18h30. O ex-jogador do Esquadrão e camisa 10 do Ceará está tratando uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e, portanto, não estará à disposição do treinador Léo Condé para o duelo diante do Tricolor de Aço.

O argentino Lucas Mugni se junta a outros cinco desfalques do Ceará para a partida: Marcos Victor e Matheus Bahiaambos pertencentes ao Bahia e, por questões contratuais, impedidos de entrar em campo —, Fabiano Souza e Richardson, que receberam o terceiro cartão amarelo, além de Rodriguinho, expulso na última rodada.

Bahia também sofre com baixas, mas possui um alento

Se, pelo lado do Ceará, o treinador Léo Condé não poderá contar com cinco jogadores, a situação do Bahia é ainda mais preocupante. O técnico Rogério Ceni possui oito desfalques: Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo estão em trabalho de transição física, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte seguem tratando de suas respectivas lesões.

Em meio a tantas ausências, o técnico Rogério Ceni deverá contar, ao menos, com um retorno para o duelo contra o Ceará. Trata-se do jovem Tiago, que treinou normalmente com o grupo nesta quinta-feira, 18, e deve compor a lista de relacionados do comandante tricolor.

