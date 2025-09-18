REFORÇO?
Bahia: atacante volta de lesão e treina com o grupo antes de jogo contra o Ceará
Jogador pode ficar à disposição de Rogério Ceni
Por Téo Mazzoni
O atacante Tiago treinou com o elenco tricolor nesta quinta-feira, 18. De olho na partida contra o Ceará, no próximo sábado, 20, o Bahia cumpriu mais um dia de preparação, e a grande novidade foi a presença do Pivete de Aço, que participou normalmente das atividades em campo juntamente com o restante do grupo. O jovem já havia iniciado o processo de transição física na quarta-feira, 17.
Após ser o grande nome da final da Copa do Nordeste — marcando um hat-trick na decisão contra o Confiança —, o camisa 77 sofreu um entorse no joelho esquerdo, ficando de fora da eliminação na Copa do Brasil e da derrota para o Cruzeiro.
Agora, no entanto,Tiago poderá ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Ceará, caso seja liberado pelo Departamento Médico.
Como foi o treino?
Entre os destaques do dia, Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo participaram de um trabalho de transição física e técnica em campo, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permaneceram em tratamento no departamento médico.
As atividades começaram no CT Evaristo de Macedo, com exercícios na academia sob o comando do preparador José Mário Campeiz.
Em seguida, os jogadores foram ao campo 1, onde, após o aquecimento físico e técnico, participaram de dois treinos táticos em campo aberto. Para encerrar a sessão, alguns atletas ainda realizaram finalizações de média e longa distância, aprimorando os chutes de fora da área.
