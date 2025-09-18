Bahia: atacante volta de lesão e treina com o grupo antes de jogo contra o Ceará

O atacante Tiago participou do treino com o elenco do Bahia e pode ser o reforço de Rogério Ceni para o jogo contra o Ceará. O camisa 77 estava afastado devido a uma lesão no joelho. - Foto: EC Bahia

O atacante Tiago treinou com o elenco tricolor nesta quinta-feira, 18. De olho na partida contra o Ceará, no próximo sábado, 20, o Bahia cumpriu mais um dia de preparação, e a grande novidade foi a presença do Pivete de Aço, que participou normalmente das atividades em campo juntamente com o restante do grupo. O jovem já havia iniciado o processo de transição física na quarta-feira, 17.

Após ser o grande nome da final da Copa do Nordeste — marcando um hat-trick na decisão contra o Confiança —, o camisa 77 sofreu um entorse no joelho esquerdo, ficando de fora da eliminação na Copa do Brasil e da derrota para o Cruzeiro.

Agora, no entanto,Tiago poderá ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Ceará, caso seja liberado pelo Departamento Médico.

Como foi o treino?

Entre os destaques do dia, Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo participaram de um trabalho de transição física e técnica em campo, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permaneceram em tratamento no departamento médico.

As atividades começaram no CT Evaristo de Macedo, com exercícios na academia sob o comando do preparador José Mário Campeiz.

Em seguida, os jogadores foram ao campo 1, onde, após o aquecimento físico e técnico, participaram de dois treinos táticos em campo aberto. Para encerrar a sessão, alguns atletas ainda realizaram finalizações de média e longa distância, aprimorando os chutes de fora da área.