REAPRESENTAÇÃO

Treino do Bahia: Ademir e Tiago iniciam transição física após lesões

Atacantes desfalcaram o Esquadrão de Aço nos últimos compromissos

Por João Grassi

17/09/2025 - 14:12 h | Atualizada em 17/09/2025 - 14:22
Ademir, atacante do Bahia
Ademir, atacante do Bahia -

O Bahia iniciou, nesta quarta-feira, 17, a preparação para enfrentar o Ceará, pela 24ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado, 20, no Castelão. A boa notícia do treinamento foi a evolução dos atacantes Ademir e Tiago, que iniciaram trabalhos de transição física. O zagueiro David Duarte, no entanto, ficou apenas entre academia e fisioterapia

O elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou pela manhã e iniciou os trabalhos no campo 2 do CT Evaristo de Macedo. A primeira atividade foi uma atividade com foco na posse de bola com foco posicional.

Na sequência foi a vez de um exercício tático de marcação no campo ofensivo. O treinador Rogério Ceni deu instruções sobre posicionamento aos jogadores. Para finalizar, um trabalho 5x5 em campo reduzido.

Jean Lucas e Kayky durante o treino desta quarta
Jean Lucas e Kayky durante o treino desta quarta | Foto: Divulgação/EC Bahia

Leia Também:

Muito volume, pouca precisão: O que o Bahia errou contra o Cruzeiro
Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Pivete de Aço: Bahia oficializa renovação com meio-campista Sidney

Recuperação dos lesionados

Todos em recuperação de lesões, David Duarte, Erick Pulga e João Paulo ficaram apenas entre fisioterapia e academia. Por outro lado, os atacantes Tiago e Ademir se juntaram a Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre nos trabalhos de transição física.

O Bahia volta aos treinos nesta próxima quinta-feira, 18, também pela manhã.

