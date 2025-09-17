Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Time sub-20 do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O grande dia chegou - nesta quarta-feira, 17, Bahia e Ceará entram em campo para decidir a taça da Copa do Nordeste sub-20, disputando a partida de volta da final na Arena Fonte Nova, casa tricolor. Em vantagem após vencer o jogo em Fortaleza por 2 a 1, o Bahia chega já sentindo o gostinho da taça nas mãos, precisando superar os 90 minutos para segurá-la.

No Presidente Vargas, João Andrade, Dell e Giulio marcaram os gols do placar, fazendo com que o Bahia possa buscar apenas o empate no caminho até o segundo Nordestão da história da equipe, enquanto o Vozão ainda busca seu primeiro.

A realidade é sonho para o Tricolor. Neste mesmo ano, o Esquadrão lutou muito para não ser rebaixado no Brasileirão sub-20, mas se consagrou mais uma vez ao vencer o Campeonato Baiano e levantar sua sétima taça no torneio.

Agora, o sonho é repetir o feito de 2001, vencendo o Nordestão, e quem sabe quebrar um novo recorde, sendo pela primeira vez o campeão do Nordeste no profissional e sub-20 na mesma temporada.

Transmissão

A partida será transmitida no canal da Lance! no YouTube.

Prováveis escalações

Do lado do Bahia, alguns desfalques prometem pesar na disputa, que não conta com Zé Guilherme, Fredi, Tiago e Luiz Gustavo, todos no profissional, nem com Ruan Pablo, Erick Costa, Roger Ruan, Dodô e Paulo Deivid, todos ainda no departamento médico após lesão.

Bahia: Victor; Wendel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; João Andrade e Dell. Técnico: Leonardo Galbes.

Ceará: Gustavo Martins; Aloisio, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Uchella; Samuel, Rian Patric e João Gabriel; Guilherme, Melk e Giulio. Técnico: Alison Henry.

Arbitragem